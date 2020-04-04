روسيا اليوم

بالأرقام.. دول شهدت ارتفاعا قياسيا في حصيلة ضحايا كورونا خلال آخر 24 ساعة

شهدت عدة دول في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر قفزة في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وفي مقدمة هذه الدول جاءت الولايات المتحدة التي تعزز صدارتها في قائمة أكبر بؤر الوباء على مستوى العالم بـ245573 إصابة مؤكدة، وسجلت هناك خلال 24 ساعة 1169 وفاة بسبب الفيروس، أي أكبر مما سجل خلال يوم واحد في أي دولة أخرى. وفي ألمانيا، سجلت السلطات، في قفزة قياسية، 6174 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 79696، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 1017 شخصا بتسجيل 145 وفاة جديدة. وفي الفلبين، شهدت حصيلة ضحايا كورونا ارتفاعا قياسيا بتسجيل 29 وفاة جديدة، ويبلغ بذلك إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد 136 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بـ385 حالة جديدة إلى 3018. وفي إندونيسيا المجاورة، سجلت السلطات 196 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم، في أكبر ارتفاع يومي بلغ به عدد الإصابات 1986 حالة، وذلك مع تسجيل 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 181. وسجلت في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 54137 وفاة و1030628 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

روسيا اليوم

نوفاك: انسحاب السعودية من اتفاق أوبك+ وخطواتها الأخرى أثرت سلبا على سوق النفط

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن رفض السعودية تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلبا على السوق النفطية، داعيا لخطوات منسقة لتقليص الإنتاج. وقال نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في أسواق الطاقة: "كنا نقترح تمديد الاتفاق لمدة ربع سنة أو شهرا واحدا على الأقل لتقييم الأوضاع الراهنة، ولم تبادر روسيا إلى إنهاء الاتفاق".

وتابع: "للأسف لم يوافق شركاؤنا من السعودية على تمديد الاتفاق بالشروط القائمة ومن الناحية العملية انسحبوا من الاتفاق وأعلنوا عن تخفيضات إضافية لسعر نفطهم والخطط لزيادة الإنتاج بشدة". وأشار إلى أنه على خلفية انخفاض الطلب، ساهم ذلك في هبوط الأسعار، مضيفا أن ذلك "لا يزال يؤثر على الوضع في السوق بشكل سلبي للغاية".

روسيا اليوم

كورونا.. مكة المكرمة تسجل أكبر عدد من المتعافين في السعودية

تصدر مكة المكرمة مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عددهم فيها 106 من أصل 351 حالة شفاء موزعة على أنحاء المملكة. وسجلت مكة اليوم 4 حالات تعاف جديدة من بين 21 حالة في كل المناطق، فيما تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، بعد الرياض. وبلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة جراء فيروس كورونا 4 حالات من أصل 25 وفاة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة. وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2039.