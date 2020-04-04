الوكالة الوطنية للإعلام

ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في السفيرة الضنية والثانية في المنطقة

أعلن في بلدة السفيرة -الضنية عن ظهور أول حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا، وهي ح. ه ـ. التي تعمل ممرضة في مستشفى السان جورج في عجلتون، وقد نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، بعد ظهور العوارض عليها والتأكد من الفحص المخبري الذي أجري لها، بواسطة سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني. وقد أجريت على الفور إتصالات مع ذويها المقيمين في طرابلس للبدء بتنفيذ الحجر المنزلي عليهم، خشية إنتقال الفيروس إليهم، وهم أفادوا أن ابنتهم تقيم في بيروت ولم تزرهم منذ عدة أيام. وتعتبر هذه ثاني إصابة بفيروس كورونا في الضنية، بعد ظهور الحالة الأولى على شاب من بلدة عاصون في 23 آذار الماضي.

وكالة الأناضول

تركيا.. 69 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 425

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده شهدت 69 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 425. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير التركي، مساء الجمعة، لفت خلاله إلى تسجيل 2786 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، رفعت الإجمالي إلى 20 ألفا و921 حالة.

وأشار أن عدد اختبارات كورونا في البلاد بلغ الجمعة، 16 ألفا و160، ليصل بذلك إجمالي الفحوص إلى 141 ألفا و716. ولفت قوجة، إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 484 شخصا حتى اليوم.

وبخصوص الوفيات، أوضح قوجة أن 56 ولاية من أصل 81، شهدت حالات الوفاة. وذكر أن 12 ألفا و231 إصابة كورونا سجلت في إسطنبول، و1105 في إزمير، و860 في أنقرة، و601 في قونيا، و500 في كوجا إيلي. وأضاف أن عدد الوفيات لمن تجاوزوا 50 عاما يزداد تدريجيا، ومعدل الرجال أكثر من النساء، إضافة أن 78.7 بالمئة ممن فقدوا حياتهم بسبب كورونا أعمارهم فوق الستين. وأكد أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، قررت اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتقييد الحركة في المناطق التي يشكل الفيروس خطرا عليها.

وكالة أنباء رويترز

النرويج تدعو لزيادة المساعدات للفلسطيين في مواجهة كورونا

دعت النرويج يوم الجمعة إلى زيادة الأموال للأراضي الفلسطينية لمساعدتها في التصدي لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من أن التقارير لا تشير سوى لحالة وفاة واحدة بالفيروس و171 إصابة في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هناك توقعات بتفاقم الوضع. على الصعيد العالمي، تجاوزت الأعداد الآن مليون إصابة وأكثر من 53 ألف وفاة، معظمها في الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا منذ تفشي الوباء للمرة الأولي في آسيا.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي لرويترز ”علينا العمل معا لمنع تحول هذا إلى كارثة إنسانية وصحية تفوق ما يمكن تصوره، خاصة في غزة، وفي الضفة الغربية أيضا“. وأضافت ”نحث المانحين على تكثيف جهودهم سواء عبر البنك الدولي أو بشكل مباشر للفلسطينيين". وترأس النرويج لجنة الاتصال المؤقتة، وهي المجموعة المانحة للفلسطينيين. وتقدر السلطة الفلسطينية أنها بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن سوريدي تتوقع أن تتزايد الاحتياجات وأن يتضرر الاقتصاد الفلسطيني والموازنة بفعل التدابير التي اتخذت بالفعل للحد من الانتشار. وحثت المانحين على الوفاء بالالتزامات السابقة، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وتكثيف جهودهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 588 حالة وفاة جديدة في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 588 حالة وفاة جديدة في المستشفيات بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 5091. وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحافي: "سجلنا حتى اليوم 64338 حالة إصابة بفيروس كورونا". وتابع :" ارتفع عدد الوفيات في المستشفيات بسبب الفيروس ليصل إلى 5091 حالة وفاة". وأضاف: "منذ بداية الوباء تم إحصاء 1416 حالة وفاة في دور العجزة بسبب الفيروس وبالتالي يصبح مجمل عدد الوفيات 6507". وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة يوميا لم تكن تشمل الوفيات التي تحدث في دور العجزة بل فقط تلك التي تحدث في المستشفيات وذلك لغاية يوم أمس قبل أن تغير السلطات سياستها في الإعلان عن الأرقام.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

دبلوماسي ايراني: الوكالة الذرية ستزود إيران بجهازين للتشخيص السريع لفيروس كرونا

أعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل جهازين للتشخيص السريع لفيروس كورونا إلى ايران.

وقال كاظم غريب آبادي في تصريح للصحفيين الخميس: انه وفي ضوء المشاورات التي أجريت، سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران قريبا جهازين للتشخيص السريع لفيروس كورونا (RT-PCR).

وأضاف غريب آبادي: سيتم إرسال معدات للحماية الشخصية لمستخدمي الجهازين، والمعدات المتعلقة بالتشغيل والتحديث والمعايرة والعدة الخاصة للتشخيص مع الجهازين اللذين تستخدم فيهما 3 تقينات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.