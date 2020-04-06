الشرق الأوسط 3/4/2020

"هاري بوتر" يطلق موقعاً إلكترونياً لمواجهة الملل

في المحاولة للمساعدة في التغلب على الملل الذي يعانيه ملايين الأطفال العالقين في المنازل، اطلقت ج.ك. رولينغ؛ المؤلفة التي تعدّ كتبها الأكثر مبيعاً على مستوى العالم موقعاً إلكتلرونياً جديداً يعرض محتوى من سلسلة روايات "هاري بوتر"، ويتضمن الموقع روابط لنسخ مجانية من العمل الأول ضمن سلسلة هاري بوتر.

الشرق الأوسط 3/4/2020

خدمة جديدة من "نتفليكس"

أطلقت "نتفليكس" خدمة جديدة تتناسب مع واقع الحجر الصحي، أطلقت عليها إسم "Netflix Party" ويمكن استخدامها من خلال متصفّح "غوغل كروم" من أجل السماح لأشخاص متعددين من حول العالم بمشاهدة الأفلام والمسلسلات معاً. ويكفي مزامنة هذه الخدمة مع حساب Netflix الخاص بالمستخدم، ويصبح بإمكان العديد من الناس مشاهدة Netflix معاً في وقت واحد، ليصبح بإمكانك أن تحظى بحياة اجتماعية في حال كنت معزولاً ذاتياً أو خاضعاً للحجر الصحي.