TL

كورونا فرض ثقله على الاحتفالات بأحد الشعانين، في لبنان والعالم، ومسار الوباء التصاعدي ينذر بالأسوأ. وقد انشغل اللبنانيون بمتابعة وصول طائرتين من الرياض وأبو ظبي، تقلان عدداً من المغتربين الذين فضلوا العودة إلى أهلهم في ظل تفشي وباء كورونا، فيما تصل طائرتان إضافيتان من لاغوس وأبيدجان، وينقل العائدون إلى مراكز الحجر الصحي، وسط إجراءات استثنائية، اتخذتها لجنة المتابعة حفاظاً على صحتهم وصحة أقاربهم.

المنار

أرقام الإصابات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، تفاؤلية محفوفة بالمخاطر في حال استمرت الخروقات الواسعة للتعبئة العامة في العديد من المناطق.

nbn

في خطوة تهدف إلى الحد من تنقل المواطنين وتقليص حركة السير، حددت وزارة الداخلية ثلاثة أيام أسبوعياً للسيارات ذات اللوحات المنتهية برقم مفرد، وثلاثة أيام أخرى للمنتهية برقم مزدوج.

mtv

يسعى الرئيس عون، مع سفراء دول مجموعة الدعم للبنان الذين استدعاهم إلى بعبدا الاثنين، إلى بث بعض الحرارة في إلى لبنان، تحفيزاً لها على مساعدتنا عينياً ومالياً لمواجهة تبعات الكورونا الاقتصادية والمالية والصحية.

NTV

نزلت الحكومة برئيسها وأطقمها الوزارية إلى مطار بيروت، للإشراف على وصول أول دفعة من المغتربين اللبنانيين، على أن تستكمل الرحلات، وفي دفعات ثانية لاحقاً وضعت على لوائح العودة. وبالنسبة إلى هؤلاء فإن الرجوع عن الخطر فضيلة، لاسيما أن بعض الدول تفتقر إلى مقومات العلاج والاستشفاء وتستغيث طلباً "لكمامة".

OTV

هذا الوطن الذي، ورغم كل الصعاب التي يمر بها، أثبت نجاح إجراءاته في احتواء فيروس أسقط النظم الصحية حول العالم، هذا الوطن الذي تخطى المعوقات المادية والتحديات السياسية، فكان له أن احتضن أبناءه من جديد، أملا في أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة خير.

LBC

إن الحكومة عبَرت مطب عودة المغتربين، وتعمل مع اللبنانيين على عبور التعبئة العامة التي ستشهد مزيداً من التشدد اعتباراً من الغد، لأن الخطأ ممنوع، لا سيما أننا تمكنا حتى الساعة على الأقل من خفض نسب الإصابات بفيروس كورونا، ورفع جهوزية الجسم الطبي للتعامل مع المرض.

الميادين

أفادت قناة "الجزيرة" بأن "رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق ​عادل عبد المهدي​ رحب بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية"، مشيرة إلى أنه "بعد ترحيب عبد المهدي بحوار استراتيجي مع واشنطن دعا السفير الأميركي ​ماثيو تولر​ لتحديد موعد بدء المفاوضات".

الجزيرة

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز توجيهات للسلطات المعنية للعمل على إجراءات المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج.

العربية

أعلنت هيئة ​الصحة العامة​ في ​السويد​، ارتفاع عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، إلى 401 وفاة بعد تسجيل 28 حالة جديدة.