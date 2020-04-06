لبنان الحر

سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عثمان علم الدين​، "أليس هذا الوقت المناسب لهذه ​الحكومة​ لإصدار قرار بتخفيض سعر صفيحة البنزين وباقي ​المحروقات​، بعد انخفاض أسعار النفط عالميا؟

صوت لبنان

أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​ أن "قرار توقيت سير الآليات بحسب أرقام لوحاتها يأتي استكمالاً لقرار التعبئة العامة، ولا بد من التنبيه أن هذه التدابير هي للحد من التنقل والاكتظاظ لتجنب منع التجول بشكل تام والذي نخشى الوصول إليه في حال استمرار بعض المواطنين بعدم تحمل المسؤولية الذاتية وتجاوز التعليمات".

radio orient

أشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "نحمد الله على عودة الدفعة الأولى من اللبنانيين الى الوطن ونتمنى السلامة للجميع ، وكل التقدير لمن ساهم في انجاح هذه الخطوة وخصوصاً إدارة وطيّاري ​طيران الشرق الأوسط​".

اذاعة النور

أشارت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، إلى أن "مُنظر الجمهورية طرح، خلال إطلالته أمس، شروطا على ​صندوق النقد الدولي​ للتفاوض معه، في سابقة استكبارية نرجسية غير مسبوقة، مطلقا المواقف وكأنه صاحب القرار الوحيد في هذا البلد، في حين أنه يدري تماما بأن شروط الصندوق هي وجود برامج اصلاحية حكومية حقيقية، وليست حبرا على ورق".

صوت المدى

اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب ​نديم الجميل​ انه "من الضروري اليوم أن يجتمع ​مجلس النواب​ لمساءلة الحكومة على ضوء التطورات على صعيد الحكومة وتداعيات التعميمات العشوائية الصادرة عن ​مصرف لبنان​"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة حاول منذ اليوم الأول إقناع اللبنانيين أن الحكومة مستقلة ولا تخضع لضغوطات وأوامر أي فريق سياسي، لكنه لم ينجح وسقط قناعها".