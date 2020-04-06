THE NEW YOURK TIMES

الجيش الأميركي يسعى للحصول على تمويل إضافي لمنطقة المحيط الهادئ بعد الجائحة

تقدم المسؤولون العسكريون في الولايات المتحدة بطلب زيادة الإنفاق من أجل تعزيز قدرة الردع ضد الصين بعد انحسار جائحة فيروس كورونا، في مؤشر على الدراسات التي بدأها قادة الأمن القومي منذ الآن في سبيل تعزيز مكانة الولايات المتحدة ونفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد انتهاء الجائحة. ويدعو التقرير الذي أعدّته قيادة قوات الولايات المتحدة في منطقة الهند والمحيط الهادئ وتم تسليمه للكونغرس الأسبوع الماضي إلى إنفاق إضافي بقيمة 20.1 مليار دولار بين 2021 و 2026. ومن المتوقع أن يتم إنفاق هذه الأموال على أنظمة الإنذار الراداري الجديدة وصواريخ كروز، وستدفع أيضاً مقابل إجراء المزيد من التدريبات مع الحلفاء، ونشر قوات إضافية وإنشاء مراكز جديدة لتبادل المعلومات الاستخبارية. ستساعد هذه الجهود على تحسين قدرة الجيش الأميركي على ردع جيش التحرير الشعبي الصيني. ويظهر الطلب، الذي أبلغت عنه وزارة الدفاع لأول مرة، أن أطرافاً كثيرة في الجيش تعتقد أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين من المرجح أن تتزايد وسط تفشي الجائحة. وبينما طلب الكونغرس هذا التقرير من قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ قبل تفشي الفيروس وتسببه بحالة من الفوضى الاقتصادية العالمية، قال مسؤولو الأمن القومي الحاليون والسابقون إن طلب الإنفاق أصبح أكثر إلحاحاً وذات صلة حالياً.

THE GUARDIAN

إدخال بوريس جونسون إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا

تم إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد أن عانى طوال 10 أيام من الأعراض بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة، مما أثار الشكوك حول قدرته على قيادة جهود مواجهة الجائحة على الرغم من إصرار رئاسة الوزراء على أن إجراء إدخاله المستشفى هو تدبير احتياطي بحت. ونُقل جونسون إلى مستشفى لم يُعلن عن اسمه في لندن يوم الأحد بعد أيام من الأعراض المستمرة، حيث كان يعزل نفسه خلالها. وفي الأسبوع الماضي كان قد نفت رئاسة الوزراء أن يكون جونسون مريضاً بشكل أكثر خطورة مما هو معلن عنه. وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "بناء على نصيحة طبيبه، تم إدخال رئيس الوزراء الليلة إلى المستشفى لإجراء فحوصات. هذه خطوة احترازية، حيث لا يزال رئيس الوزراء يعاني من أعراض متواصلة لفيروس كورونا بعد 10 أيام من الاختبارات الإيجابية للفيروس. "وقال المتحدث إن جونسون ستبقى في المستشفى "طالما تدعو الحاجة إلى ذلك". وحرص المسؤولون على التأكيد أن جونسون سيظل مسؤولاً عن الحكومة، وسيبقى على اتصال منتظم مع الزملاء والموظفين المدنيين.

وفي حال تفاقمت حالته، فإن وزير الخارجية دومينيك راب سيكون الوزير المعيّن لتولي المسؤولية. ومن المتوقع أن يترأس راب اجتماعاً يوم الاثنين الساعة 9.15 صباحاً للجنة مواجهة الفيروس الحكومية التي تقود جهود مواجهة الجائحة.