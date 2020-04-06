الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة: الأخذ بقرار عزل بعض المناطق أصبح أمراً ضرورياً إذا استمر التفلت

أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، خلال مؤتمر صحافي، أن نتائج الفحوصات كانت سلبية لكل المغتربين الذين قدموا من الرياض، وقال: لا بد من تقييم مجمل الإجراءات التي قمنا بها لتأمين العودة للمغتربين والطلبة اللبنانيين من كافة أنحاء العالم، واليوم كانت الخطوة الأولى، والتي أنجزت وفقاً للخطة الموضوعة بدقة متناهية، ونستطيع القول أنه بالتقييم العملي للخطة من ألفها إلى يائها، كان هناك انضباط والتزام وتعاون، مرده إلى الرؤية الموحدة لدى الحكومة اللبنانية واللجنة الوزارية لإدارة الأزمة، بمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب. ورداً على سؤال حول المخالفات التي تحصل لقرار التعبئة العامة والازدحام في بعض المناطق، قال: أخشى ما أخشاه هو الغرور، هذا الثناء على أداء الوزارة وتعاطي الحكومة الرسمي يجب أن لا نأخذه على أنه النتيجة النهائية، نحن قطعنا المرحلة الأولى ونصف الامتحان، وما زال لدينا النصف، وما زلنا شركاء في تحقيق النجاح الموعود، بشرط أن نلتزم، لأن هذا التفلت يؤدي وبالمباشر إلى نتائج لا تحمد عقباها، وبالتالي الأخذ بقرار عزل بعض المناطق أصبح أمراً ضرورياً إذا استمر التفلت على هذه الشاكلة في بعض المناطق.

وكالة أنباء رويترز

الإمارات تؤيد دعوة السعودية لإجراء محادثات نفطية

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن بلاده تؤيد اقتراحاً سعوديا للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك ومنتجين آخرين وأضاف في بيان أن هناك حاجة لجهد مشترك وموحد من جميع الدول المنتجة للنفط وليس فقط دول مجموعة أوبك، وتابع قائلا إن الإمارات واثقة من أنه إذا تم التوصل لاتفاق فإن كل المنتجين سيعملون في سرعة وتعاون لمواجهة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية والسعي لإعادة التوازن إلى السوق والإبقاء على مخزونات النفط العالمية عند مستويات معقولة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في روسيا يرتفع إلى 5389

أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، عن تسجيل 658 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليماً روسياً، وارتفع اجمالي عدد المصابين حتى 5389. وجاء في بيان غرفة العمليات: خلال آخر 24 ساعة تم تشخيص 658 إصابة في روسيا في 14 إقليما. وأضاف البيان أنه توفى جراء الإصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة شخصين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 45.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ارنا

الرئيس روحاني: صحة المواطنين هي الأولوية الأولى للبلاد

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني صحة المواطنين بأنها الأولوية الأولى للبلاد، إلاّ أن العمل والإنتاج والأنشطة الاقتصادية يجب أيضاً أخذها بعين الإعتبار في هذا العام الذي سمي بعام النهضة الإنتاجية. وفي مستهل اجتماع الحكومة، قدّم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي تقريراً حول مسيرة الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في البلاد ومن ثم طرح مندوبو مختلف الأجهزة التنفيذية هواجسهم تجاه قضايا الصحة والتعليم والأنشطة الاقتصادي، وقال الرئيس روحاني، رغم أن مسؤولية الحكومة دعم الشرائح الضعيفة في جميع الأحوال لكنها مسؤولة أيضاً عن توفير كل الظروف اللازمة لتسيير الأنشطة الإقتصادية لذا فإنه ومع الحفاظ على أولوية الصحة ينبغي اتخاذ جميع التدابير اللازمة مع التزام البروتوكولات الصحية لتدوير عجلة اقتصاد البلاد.