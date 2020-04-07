الجمهورية 6/4/2020

المصارف تباشر تحديد سعر الصرف

رحّبت جمعية مصارف لبنان بالتعميمين الأساسيّين رقم 148 و149 الصادرين عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 3 نيسان 2020، والمتعلّقين بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية الصغيرة وبشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبية. وقال البيان، أنّ الجمعية ستعمل في الأيام المقبلة على إعداد الأنظمة المعلوماتية والإجراءات الإدارية اللازمة لحسن تنفيذ هذين التعميمين.

اللواء 6/4/2020

"ميدل إيست": حسم 50% على بطاقة سفر الطلاب

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط "ميدل إيست" في بيان، عن أنه "بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وانسجاماً مع السياسة المتبعة من قبل الشركة بمساعدة الطلاب اللبنانيين غير القادرين على تسديد ثمن بطاقات السفر. أعطيت التوجيهات اللازمة لمديري محطات الشركة لمنح الطلاب غير القادرين على تسديد ثمن البطاقات حسم 50% على سعر بطاقة السفر، بالتنسيق مع السفراء المعتمدين في الخارج".