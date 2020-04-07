TL

دخلت إجراءات "المفرد والمجوز" حيّز التنفيذ للحد من حركة السير بهدف ضبط عدّاد اصابات كورونا، فيما جاءت نتائج فحوصات العائدين من الخارج إلى بيروت سلبية، وحتى الساعة سجلت ستون حالة شفاء وبعد نجاح لبنان في احتواء الدفعة الاولى من المغتربين، وإن كانت العبرة تبقى في مدى التزامهم الحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً منعاً لاستيراد الفيروس إلى الداخل اللبناني.

المنار

بشفافية عرضت الدولة اللبنانية واقعها أمام مجموعة الدعم الدولية، لبنان البلد الصغير يجمع على أرضه أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وقال رئيس الجمهورية واذا كان وباء كورونا قدراً سيئاً طال معظم الدول، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين بكلفتها الباهضة جداً، أضاف الرئيس عون نعاني من انكماش اقتصادي، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وبطالة وفقر وارتفاع الأسعار، لكننا مصممون على النهوض.

nbn

في الاقتصاد والمال سمع أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في قصر بعبدا، ما تعده الحكومة اللبنانية من خطة شاملة ضمن برنامج إنقاذي وطني لحل المشاكل البنيوية واستعادة الثقة بالاقتصاد.

mtv

الحرب على الكورونا مقبولة، إذ سجل نجاح في استقدام المغتربين ونجاح في المستشفيات في التخفيف من انتشاره. لكن يجب التنبيه إلى أن الأرقام الضئيلة للمصابين ليست دقيقة، وهي لن تصح وتستقيم ما لم يرتفع عدد الفحوص إلى الألف في اليوم، ما يجعل الحرب على الفيروس استباقية لا استلحاقية.

NTV

أبلغت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، تكفل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تكاليف ثلاث رحْلات لنقل الطلاب اللبنانيين إلى لبنان عبر طيران الشرق الأوسط، من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حيث ينتشر الوباء على نحو تصاعدي وأكدت الصلح لوزير الخارجية أن هؤلاء الطلاب هم أبناؤنا ولا يجوز أن نتركهم في هذه الظروف الصعبة، ولا بد من ضمان عودتهم الى أحضان ذويهم في أسرع وقت.

OTV

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حركة لا تهدأ، صحياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً، وفي كل ملف ذي بعد وطني، وهو دعا اليوم إلى اجتماع لممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان في بعبدا، كشف في مستهله أن الخطة المالية والاقتصادية الشاملة، شارفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل البنيوية واستعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام وإعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي.

LBC

هناك أربع رحلات من مدريد وكينشاسا وباريس واسطنبول، وستعتمد فيها الإجراءات والآليات نفسها التي اعتمدت، وهناك استحقاق متمادٍ، يتمثل في مواصلة إجراءات التعبئة العامة الآخذة في التشدد خصوصاً مع السير بخطة ْ "المفرد مجوز" بالنسبة إلى أرقام السيارات.

الميادين

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية أن عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ تخطى الـ 60 ألفاً، لافتة إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 3739 شخصاً.

الجزيرة

أعلن المسؤول في ​وزارة الصحة​ الإندونيسية أحمد يوريانتو، عن تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة، موضحاً أنه "تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 ​حالات​، بينما تعافى 192 شخصاً.

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل 109 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 665، كاشفة عن شفاء 4 حالات وبذلك يرتفع اجمالي المتعافين الى 103.