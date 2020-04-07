لبنان الحر

اوضح الخبير الاقتصادي ​وليد ابو سليمان​، ان التعميم الصادر عن ​المصرف المركزي​ الأسبوع الفائت يطال شريحة معيّنة سُميت بـ "صغار المودعين"، واعتبر ابو سليمان في حديث لوكالة أخبار اليوم، ان هذا التعميم يندرج في الخانة السياسية وأتى نتيجة الضغط.

صوت لبنان

ترأس وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ اجتماعاً لقطاع الدواجن بحضور مدير عام الزراعة المهندس ​لويس لحود​، ووفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة موسى فريجي والمعنيين بقطاع الدواجن في الوزارة، وتطرق البحث الى ملف الامن الغذائي.

radio orient

اعتبرت "​جبهة العمل الإسلامي​" في ​لبنان​ ببيان، أن ​الحكومة​ تقوم بجهود لافتة على الصعيد الصحي والاقتصادي من أجل احتواء الوضع الراهن في البلاد وخصوصا في ظل انتشار وباء ​الكورونا​ والأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة.

اذاعة النور

رفع وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ كتاباً الى وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ يضم لائحة بأسماء المؤسسات المخالفة والمحولة الى ​القضاء​ في جميع المحافظات، والتي يبلغ عددها 520 ​محضر ضبط​ من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 6 آذار 2020.

صوت المدى

لفت النائب ​هاكوب ترزيان​، الى انه خلال زيارة تفقدية لمجلس ​بلدية بيروت​ للاطلاع على سير الأعمال في ما يتعلق بالتحضيرات لتوزيع اول مرحلة من المساعدات الإجتماعية، تبين ان رئيس مجلس ​البلدية​ ​جمال عيتاني​ وأعضاء المجلس البلدي الكرام، قد حولوا المقر البلدي إلى خلية عمل كي يصار إلى إنهاء قائمة البيانات في أسرع وقت ممكن بغية تسهيل التوزيع.