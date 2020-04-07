الجزيرة - السعودية

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد..إطلاق الخدمة الإلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة.. بما يُوفّر:

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، أعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة. وتُراعي الجهات المختصة ظروف المواطنين وتتعامل معها بما يضمن العناية بالأولويات وخدمة جميع المتقدمين للمنصة، في حين أن عودة المواطنين اختيارية وليست إلزامية.

الاتحاد - الإمارات

جامعة خليفة" تطور أجهزة تنفس اصطناعية للحالات الطارئة

يعمل فريق بحثي من مركز الابتكار في هندسة الرعاية الصحية بجامعة خليفة، والمكون من مهندسين وخبراء من مختلف التخصصات، على التحضير للمتطلبات اللازمة لتأسيس وحدة إنتاج لأجهزة تنفس اصطناعية للحالات الطارئة. تهدف هذه الوحدة إلى إنتاج أجهزة التنفس تعمل بالهواء المضغوط وذلك تلبية للمتطلبات المتزايدة لأجهزة التنفس الاصطناعي حول العالم. كما سيعمل الفريق البحثي على تطوير نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي بهدف التصدي للأوضاع التي سببها فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يوعز بدراسة إنتاج سلع غذائية محلياً للحفاظ على مخزون آمن وزيادة الإنتاج المحلي

أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بدراسة إنتاج سلع غذائية محلياً، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على مخزون آمن في كل الظروف وزيادة الإنتاج المحلي. وأكد جلالته، خلال زيارة رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مستودعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها، وفقا لأعلى المواصفات. ووجه جلالة الملك الحكومة لوضع خطة لاستمرارية بالتزود بالمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمملكة، داعياً جلالته جميع القطاعات المعنية إلى الجاهزية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير احتياجات المواطنين في جميع مناطق المملكة من السلع الغذائية.