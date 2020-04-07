الجمهورية/ جورج شاهين

ايا كانت النتائج التي سينتهي إليها اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بعبدا، فإن البناء عليه من أجل الحصول على مساعدات استثنائية ليس أوانه، لا بل على العكس فلو لم توجه الدعوة إلى المجموعة لم يكن في ذهن احد القيام بأي مبادرة استثنائية، حيث أشارت مصادر ديبلوماسية ان صدور البيانات باللغات والتعابير الإنسانية المعتمدة لن يغيّر من شكل التعاطي مع لبنان ببرودة غير مسبوقة، ولذلك تحسم لتقول أن المساعدات المقبلة ستبقى محصورة بما أشار إليه البيان الذي حصر أشكال الدعم من أجل الوقاية والتخفيف من تأثير فيروس كورونا على البلد.

النهار/ كلوديت سركيس

قال مسؤول السجون لدى وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر عن خطة وزارة العدل للحد من الإكتظاظ في السجون قدر الإمكان تجنباً ووقاية من انتشار فيروس كورونا في السجون، أنه بدأنا نحدد أولويات بالنسبة الى السجناء من محكومين وموقوفين، يجب ان نركز عليها في موضوع اطلاق سراحهم، أولاً المرضى ثانياً كبار السن الذين يزيد عمرهم عن 65 عاماً ثالثاً الاحداث رابعاً المحكوم الذي أمضى فترة طويلة من عقوبته ولم يتبقى إلا القليل خامساً المحكوم الذي شارف نهاية عقوبته، ولا ينفي ابي نادر ان هذه المهمة صعبة ولكن غير مستحيلة.

الاخبار/ يحيى دبوق

في موازاة انشغال إسرائيل بمواجهة فيروس كورونا الذي بدأت تبعاته السلبية بالتفاقم على اكثر من صعيد، لا تغادر التهديدات الأمنية التقليدية طاولة التقدير والقرار في تل أبيب وفي مقدمتها ما تسميه مشروع دقة الصواريخ ضمن ملف تعاظم التسليح النوعي في مسار تسلح حزب الله في لبنان.