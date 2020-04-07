THE GUARDIAN

أوروبا تتطلّع إلى مرحلة ما بعد الإقفال التام والولايات المتحدة واليابان تستعدان للصدمات الناجمة عن فيروس كورونا

بدأت الحكومات الأوروبية تتطلع إلى مرحلة ما بعد الإغلاق ضمن معركتها ضد فيروس كورونا في الوقت الذي بدأت تتسطح فيه منحنيات التفشي في القارة الأوروبية، بينما تستعد الولايات المتحدة لـ "أسبوع ذروة الموت" وتستعد اليابان لإعلان حالة الطوارئ على صعيد البلاد.

وفي هذا الإطار، أصبحت النمسا يوم الاثنين أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن علناً عن خطط لرفع قيودها. وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورز: يمكن فتح المتاجر الصغيرة التي تصل مساحتها إلى 400 متر مربع ابتداءً من 14 نيسان، بالإضافة إلى متاجر الأجهزة والحدائق العامة، إنما في ظل ظروف أمنية صارمة".

وأعلنت الدنمارك أيضاً عن خطط لبدء إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية اعتباراً من 15 نيسان إذا ظل عدد وفيات Covid-19 والحالات الجديدة ثابتاً.

وفي ألمانيا قالت المستشارة أنغيلا ميركل يوم الاثنين إن جائحة كورونا كانا "أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه"، وشكرت الألمان على الالتزام بتوجيهات الحكومة. لكنها أضافت أنه من السابق لأوانه تحديد موعد لرفع الحظر في البلاد.

كما سجلت إسبانيا ثاني أعلى عدد من الوفيات في العالم حتى الآن بعد إيطاليا، مع تسجيل انخفاض للمرة الرابعة على التوالي في حصيلة الوفيات اليومية وكذلك تراجع عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى المستشفيات والحالات التي تعتبر حرجة.

أما إيطاليا فقد سجلت يوم الاثنين 636 حالة وفاة، أي أكثر بمئة حالة عن اليوم السابق، ولكن معدل الإصابات تباطأ مرة أخرى، مع ارتفاع عدد الحالات الإيجابية الجديدة. وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا لصحيفة "لا ريبوبليكا" إن الفترة المقبلة ستكون صعبة.

كما انخفض عدد القتلى اليومي في فرنسا، التي تم إغلاقها بعد إسبانيا وإيطاليا، يوم الأحد إلى 357 بعد أن كان 441 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وقالت وزارة الصحة إن الحالات التي تستلزم الدخول إلى المستشفيات والعناية المركزة آخذ في التراجع أيضاً، لكنها حذرت الناس من أنه لا يزال من الضروري مواصلة الالتزما بإجراءات الحجر المنزلي الصارمة.

THE GUARDIAN

مسؤولون سياسيون عالميون سابقون دعوا الولايات المتحدة إلى التخفيف من العقوبات المفروضة على إيران لمساعدتها على مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا

حثت مجموعة مؤلفة من 24 دبلوماسياً رفيع المستوى ومسؤولين في مجال الدفاع بمن فيهم أربعة أمناء سابقين لحلف شمال الأطلسي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنقاذ "مئات الآلاف من الأرواح" في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال تخفيف العقوبات الطبية والإنسانية المفروضة على إيران.

تحظى هذه الدعوة بتأييد رئيسة الشؤون الخارجية السابقة بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية غرو هارلم برونتلاند وكبار الدبلوماسيين الأميركيين في إدارات بوش وكلينتون وأوباما.