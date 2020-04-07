الوكالة الوطنية للإعلام

اجتماع لمجموعة الدعم الدولية في بعبدا الرئيس عون: الخطة المالية تحتاج لدعم خارجي دياب: قررنا التدقيق في حسابات المصرف المركزي وكوبيتش رحب بخطوات لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الدولة اللبنانية تعمل حالياً على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، وقد شارفت هذه الخطة على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية واستعادة الثقة بالإقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام وإعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي. وعرض الرئيس عون التحديات الصعبة التي يواجهها لبنان، على الصعد الاقتصادية والمالية والإجتماعية والصحية، خصوصاً في ظل انعكاسات أزمة وباء "كورونا"، لافتاً الى أن "برنامج الحكومة الإصلاحي يحتاج إلى دعم مالي خارجي، وخصوصاً من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل.

وكالة أنباء رويترز

فيروس كورونا يزحف على جيوش أوروبا بينما تقفز حالات الإصابة إلى عنان السماء

قلصت الجيوش في مختلف أنحاء أوروبا عملياتها، وفرضت لوائح أكثر صرامة على أفرادها في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا بينهم، إذ يعيشون ويعملون متجاورين مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة. ومن المهم منع انتشار الفيروس في الجيوش، سواء لاعتبارات أمن أوطانها أو لأن الوحدات الخاصة في القوات البرية والبحرية والجوية، استدعيت لمساعدة الحكومات في التصدي للفيروس في كثير من الدول. وفي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهي من بين أكثر الدول تضرراً من الجائحة تم تقليص العمليات العسكرية أو تعليقها في بعض الأحيان، وقال المتحدث باسم قيادة الجيش الفرنسي الكولونيل فردريك باربري "اضطررنا لإلغاء العمليات البحرية غير الضرورية وعمليات الانتشار أو تعديل نطاقها. وعلى سبيل المثال، نشرت ألمانيا 15 ألف جندي لمساعدة السلطات المحلية في التغلب على الأزمة، بينما استدعت بولندا آلاف الجنود للقيام بدوريات في الشوارع التي يسري عليها الإغلاق وتعقيم المستشفيات وتعزيز حرس الحدود بحسب وزارة الدفاع البولندية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصندوق الروسي للاستثمارات يدعو لاستئناف الحوار التجاري بين روسيا والولايات المتحدة

شدد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى استئناف الحوار التجاري بينهما في المستقبل القريب، جاءت تصريحات دميترييف في مقالة نشرها على موقع وكالة "CNBC" الأمريكي وقال خلاله: تعمل مؤسستنا على استمرار التعاون بين الشركات الروسية والأمريكية التي تجد الدعم من كلا الجانبين، نحن نعتقد أنه في المستقبل القريب يجب استئناف الحوار على أعلى المستويات وهكذا كان اقتراح الرئيس بوتين، وأشار دميترييف أن العالم اليوم يحتاج إلى منصات قوية للتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال والمواطنين، وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد دفع نصف قيمة حمولة المساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.