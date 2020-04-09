عودة الدولة في زمن الكورونا - عمرو حمزاوي – 7/4/2020

قال: هذه لحظة لعودة الدولة وللحكومات المتدخلة بعمق وقوة في إدارة الشأن العام، من الصحة إلى الاقتصاد. وسيكون لهذه اللحظة المرشحة للامتداد الزمني تداعيات سياسية واسعة. فكما تكتشف المجتمعات الغربية أن الرأسمالية العنيفة وعلى الرغم من التنظيم الديمقراطي وحكم القانون السائدين ستترك المواطنين بمفردهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة وأن سبل الإنقاذ من الانهيار والركود والكساد دوما ستعود إلى الدولة، تكتشف المجتمعات في الشرق الأوروبي والآسيوي والأوسط أن الدولة وعلى الرغم من غياب الديمقراطية وضعف حكم القانون تظل الفاعل المجتمعي الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الكبرى وتقديم مظلات الأمان المطلوبة لتجاوز الأخطار المحدقة بالمواطنين صحيا واقتصاديا.

إيطاليا وليبيا وخطر فيروس كورونا - رامي عزيز – 6/4/2020

أوضح أنه منذ الإعلان عن الإصابة الأولى المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا في أواخر شهر كانون الثاني، انتشر الفيروس في كافة أنحاء البلاد بسرعة غير مسبوقة، حتى أصبحت إيطاليا اليوم إحدى أولى بؤر هذا الوباء العالمي مع استمرار عدد الإصابات المؤكدة والوفيات بالارتفاع بالرغم من أن فرض إجراءات التباعد الاجتماعي يمنح بعض الأمل للشعب الإيطالي. وفيما تسببت تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضتها الحكومة الإيطالية بقلب حياة الكثيرين رأسًا على عقب، خلّف الوباء تأثيراته على الدولة الإيطالية بحكم موقعها في حوض البحر الأبيض المتوسط. فأعداد المهاجرين الضخمة الموجودة في إيطاليا والمنحدرة معظمها من الدول الأفريقية، معرّضة بشكل خاص لأن تتحول إلى تجمّع جديد يتفشى عبره الفيروس. وفي الصورة الكبرى، نرى أن رد فعل الدول الأخرى إزاء المأساة الإيطالية دفع الإيطاليين من مختلف الأطياف إلى التكاتف معاً في ظل تنامي الاستياء من الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق المتجدد أن يؤثر على الرأي العام فيما يتعلق بأهم قضايا السياسة الخارجية، على غرار مسألة ليبيا.

آفاق المشهد الوطني والتحولات العالمية في ظل الكورونا وما بعد الكورونا – 4/4/2020

يتبين لنا من خلال كل المعطيات والتطورات والتفاعلات أن معاناة البشرية من آفة وباء كورونا ما تزال في حالة تنامي. ولا شك أن الخسائر في الأرواح تمثل أكبر الأخطار لكن الخسائر الاقتصادية كذلك سوف تكون خطيرة وستكون لها انعكاسات سلبية على الأوضاع السياسية والاجتماعية في العالم بأسره، كما أن تغييرات مؤكدة سوف تحصل في مستوى الدول وعلى المستوى العالمي خاصة من ناحية العودة إلى مركزية الدولة وإعادة ترتيب النظام العالمي ببروز أكبر للصين وروسيا وتعاظم دور بعض القوى الإقليمية وخاصة الهند وإيران وتركيا والبرازيل مع بقاء النفوذ العالمي للولايات المتحدة رغم تراجعها النسبي وكذلك تراجع دور الاتحاد الأوروبي، إنها ملامح عالم جديد متعدد الأقطاب مع أولويات دولية جديدة لعل من أهمها قضايا الصحة والبيئة والخدمات العمومية والتضامن والتعاون الدوليين.