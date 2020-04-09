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العالم يعيش على وقع عداد كورونا، عدد الاصابات تجاوز المليون ونصف المليون وعدد الوفيات أكثر من 83 الف وخمسمئة والقائمة تصدرتها الولايات المتحدة التي تخطت حاجز الاربعمئة الف مصاب. على وقع هذه الأرقام يلتئم مجلس الأمن غدا عبر الفيديو لبحث مستجدات فيروس كورونا فيما شددت منظمة الصحة انه لا يزال من المبكر تخفيف الإجراءات الهادفة لاحتواء هذا الفيروس ومن الخطورة الاعتقاد أننا نقترب من النهاية.

المنار

في لبنان الذي يسابق المرض بضيق الحال، لم يرصد دواء فعال إلى الآن، سوى حكمة ورفعة ومهنية وزارة الصحة ووزيرها حمد حسن، الذي يكافح الوباء بالعمل، وبلاء الواقع اللبناني بطيب الموقف وحسن الاداء. وبعد أن لامسنا املا بتحقيق إنجاز، أصيب البلد اليوم بخبرين: إصابات على متن طائرتين عائدتين من الاغتراب، وتفش للوباء في منطقة بشري في الشمال، فسابق وزير الصحة كل عوارض التعب والإرهاق، جال من بشري الى زغرتا وطرابلس وما بينها، مؤكدا أن لا عزل سوى للوباء، وان الايادي ممدودة ومتحدة لمواجهة خطر لا يقف عند ترف السياسة اللبنانية ولا حدودها المصطنعة. فيما الاجراءات المنتظرة المبنية على خطط علمية، مرهونة بمناقشات مجلس الوزراء غدا، المسبوق باجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.

nbn

بنجاح أتمت الحكومة عودة الدفعة الثانية من المغتربين الراغبين بالرجوع إلى لبنان وفي هذا الإطار شهد مطار بيروت ليل أمس على عودة أكثر من 500 مغترب قدموا من باريس وإسطنبول ومدريد وكينشاسا. الإجراءات الصحية والفحوصات التي أجريت للعائدين أظهرت وجود سبع حالات على متن الرحلة القادمة من مدريد و4 على متن رحلة باريس فيما سجلت 15 إصابة جديدة بين المقيمين.

mtv

على خط الكورونا، تواصل الوزارات المعنية عملها للحد من انتشار الفيروس تمهيدا للقضاء عليه ، لكن العوامل المادية، أي محدودية الفحوص المخبرية وعودة المغتربين وقلة وعي بعض اللبنانيين، تصعب عليها المهمة، لكن هذا لا ينفي أن نهج عملها صحيح وسليم، وما ينقصها هو السرعة في أخذ القرارات، خصوصا أن طرق الوقاية والعلاج صارت معروفة، ولو غاب الدواء الشافي واللقاح حتى الساعة.

NTV

شكل "كبسة" تسويقية أجراها رئيس الحكومة حسان دياب على بعض المراكز التجارية للاطلاع على أسعار المواد الغذائية، مؤكدا أن الأمن الغذائي خط أحمر معلنا رفضه زيادة الأسعار بنسبة سبعين في المئة وجولة دياب على السوبرماركت محليا تقابلها جولته على السوبرماركت الدولي من خلال ورقة اقتصادية مالية بدأت الحكومة مناقشتها وتطلعت فيها الى مساعدة الصناديق الدولية مبررة الحاجة الى ذلك.

OTV

غدا عندما تعبر أزمة الوباء وتنجلي غيمة المحنة وتتبدد عتمة الألم وتطلع أنوار الأمل، سيتذكر اللبنانيون كلام الكتاب: الشعب الساكن في الظلمات أبصر نورا عظيما . في هذا اليوم سيكون اللبنانيون أكثر ثقة وقدرة على إصدار الأحكام وإعادة الاعتبار لمقاييس وإعادة النظر بمفاهيم وإجراء تقييم عادل لمسؤولين تقاعسوا وآخرين واجهوا.

LBC

كل المؤشرات تدل على أننا ذاهبون لتمديد التعبئة العامة حتى آخر نيسان الحالي، فشراء الوقت الذي اتبعناه لتخفيض انتشار فيروس الكورونا، والاستفادة منه لتحصين الجهاز الطبي، لم يبلغ حتى الساعة هدفه. تقول المعطيات إن أرقام الإصابات في لبنان مقبولة بحذر، وإن الاستعدادات لتجهيز المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الحجر مقبولة أيضا بحذر، فيما الكلمة الفصل لإعلان وقف التعبئة أو تخفيفها هي في عدد فحوص الـ pcr المفروض إجراؤها بشكل شامل على الأراضي اللبنانية كافة.

الميادين

البنك المركزي الأوروبي: منطقة اليورو بحاجة إلى 1.5 تريليون يورو لمواجهة أزمة كورونا

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة​ التونسية تسجيل 27 إصابة جديدة ​بفيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623

العربية

الحكومة الفرنسية: اشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا لدى عدد من العاملين على حاملة الطائرات شارل ديغول.