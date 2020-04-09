لبنان الحر

أعلنت إدارة ​مستشفى​ بشري الحكومي أنه "صدرت نتائج بعض الفحوصات ومن ضمنها 12 حالة ايجابية. مع العلم أن المعلومات سربت للإعلام قبل أن تتمكن إدارة المستشفى من الانتهاء من عملية الفرز.

صوت لبنان

وجّه ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ كتاباً إلى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ​المصارف​ و​هيئة الأسواق المالية​.

radio orient

في ​اتصال​ مع كل من النقيبين ​ملحم خلف​ و​محمد المراد​ ، تابعت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ ​تفاصيل​ الإجراءات واطلعت منهما على التعاون الكبير من قبل ​القضاة​، بحيث تجاوز عدد الطلبات المعالجة الـ800 طلب، وقد تم تنفيذ حوالى 200 تخلية سبيل في طرابلس و​الشمال​، وذلك عبر اعتماد وسائط المعلوماتية مما سرع من الإجراءات.

اذاعة النور

اجتمع ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ مع ​أصحاب المولدات​ في بعلبك وتناول الإجتماع تخفيض تعرفة المولدات. ووافق أصحاب المولدات على 80 ألف ليرة للخمسة امبير بعد ان كانت 120 الفا، كما وافقوا على تخفيضات اضافية لمشتركي ال 2,5 امبير. كما طلب خضر من أصحاب المولدات "تخفيض القيمة أكثر في شهر أيار المقبل، إذ ان سعر ​المازوت​ يشهد انخفاضا كبيرا، ولا بد ان ينعكس هذا الإنخفاض على تسعيرة المولدات أكثر فأكثر".

صوت المدى

عقد إجتماع أمني برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والمالية وقادة الأجهزة الأمنية في قصر بعبدا.