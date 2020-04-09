"الجمهورية" أفادت السلطات التركية عن مقتل 5 مدنيين أمس، بإنفجار قنبلة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، متهمة "حزب العمال الكردستاني" بتدبير الهجوم.

"الجمهورية" أعلنت الحكومة الافغامية الإفراج عن 100 سجين من حركة "طالبان" وذلك غداة إعلان المتمردين تعليق المحادثات العقيمة مع كابول على رغم أنها الأولى بين الطرفين حول تبادل الموقوفين والأسرى في 18 عاماً.

"الشرق الأوسط" قالت الحكومة الإيرانية أمس، إنها تواصل تطوير برنامجها النووي، رغم تفشي جائحة "كورونا" فيما أوصت لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف العمل بمعاهدة حظر الإنتشار.

"نداء الوطن" دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني بالأمس الصندوق إلى منح بلاده المأزومة القرض العاجل بقيمة 5 مليارات دولار لتصدي لفيروس القاتل، بحيث باتت يد العون الدولية الملاذ الوحيد المتبقي أمام النظام في طهران لانتشاله من قعر الهاوية العميق.

"الجمهورية" أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز أمام فريقه أمس التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، مقدماً الفوز بانتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية لجو بايدن، الذي سيواجه دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني، كما تعهد ساندرز بالعمل مع بايدن، واصفاً إياه بالرجل الجديد بالإحترام.

"الجمهورية" كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أمس، عن صدور قرار قضائي بالإفراج عن أموال إيرانية بقيمة 1.6 مليار دولار، رغم الضغوط الأميركية.