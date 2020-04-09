الجمهورية: أكدت وكالة رويترز، أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وذلك لتجنب انتشار محتمل لفيروس "كورونا" في اليمن.

الجمهورية: بحث رئيس الوزراء العراقي المستقل عادل عبد المهدي العلاقات العراقية – الأميركية بعد تلقي مذكرة رسمية من الإدارة الأميركية تتعلق ببناء علاقات استراتيجية بين البلدين، كما ناقش مستقبل التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين والوجود العسكري الأميركي في العراق.

الشرق الأوسط: استبق وزير الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا عبد الهادي الحويج أمس، المقررة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي "أيريني" العسكري، لمطالبة المجلس باتخاذ موقف حاسم حيال استهداف قوات السراج والطائرات التركية لصهاريج الوقود ومخازن السلع والمواد الطبية.

الشرق الأوسط: راوحت المعارك العسكرية مكانها بين قوات الجيش الوطني وحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وسط إدانة أممية للقتال الذي طال مستشفى في المدينة، كما خاضت قوات الطرفين معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة بطريق المطاد.

الشرق الأوسط: أبدت محكمة الاستئناف السودانية الأحكام الصادرة ضد الرئيس المعزول عمر البشير من محكمة الموضوع والتي قضت بإداعه الحبس لمدة عامين في مؤسسة إصلاحية لتجاوزه السن القانوني للسجن، ومصادرة الأموال المضبوطة في مقر إقامته بقصر الضيافة داخل القيادة العامة للجيش.