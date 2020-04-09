الأخبار/ ايلي الفرزلي

رأى إن المشكلة التي ينبغي على وزارة الطاقة حسمها، قبل انتهاء التحقيق، هي مشكلة المصادر المتعددة للنفط. القيّمون على المعامل يشتكون من ذلك مراراً، معتبرين أن ملء الشحنة الواحدة من مصادر متعددة يساهم في خفض جودة الفيول، قبل الحديث عن مطابقته للمواصفات. المطلوب إذاً هو إلزام "سوناطراك" بأن تملأ كل شحنة من مصدر واحد. والمطلوب بعد انتهاء التحقيق أن يحصل لبنان على تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جرّاء توقّف أربعة معامل عن العمل بشكل شبه كامل.

الجمهورية/ جوني منير

قال أنه رغم الضربات المتلاحقة التي يوجّهها وباء "كورونا" للاقتصاد العالمي، ما جعل التوقعات قاتمة حول المرحلة المقبلة، إلّا أنّ المجموعة المكلّفة متابعة الملف اللبناني في صندوق النقد الدولي، لا تزال تتابع درسها السبل الآيلة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. وتبدو هذه المجموعة قلقة جداً من التأثيرات السلبية، نتيجة حال التعبئة العامة على الإقتصاد اللبناني المترنح اصلاً، والذي وصل الى مراحل خطيرة جداً.