THE NEW YORK TIMES

الاقتصادات الكبرى في أوروبا تستعد لأكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية

كان من المتوقع إلى حد كبير أن تؤدي عمليات الإغلاق التي سببها تفشي الجائحة في أوروبا إلى دخول القارة في ركود عميق. يوم الأربعاء، كشفت البيانات الاقتصادية في ألمانيا وفرنسا، صاحبتي أكبر إقتصادين في القارة، مدى الوضع السيئ الذي ستصل إليه الأمور، مع تحذيرات من إمكانية الاتجاه نحو أقصى فترات الركود منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وانزلقت فرنسا رسمياً إلى حالة ركود بعد معاناتها من أسوأ انكماش فصلي منذ أكثر من 50 عاماً. وأعلن المصرف المركزي الفرنسي أن النمو تراجع بما يُقدّر بنحو 6 في المائة في الفترة الممتدة بين كانون الأول ونيسان، عندما تقلص الاقتصاد قليلاً بسبب الإضرابات على مستوى البلاد. وأضاف المصرف المركزي الفرنسي أنه مقابل كل أسبوعين من الحجر، يتقلص الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة على الأقل.

the Jerusalem post

قناة "إيه بي سي" الأميركية: تقرير للاستخبارات الأميركية حذر من فيروس كورونا في تشرين الثاني

أفادت الأنباء أن الاستخبارات العسكرية الأميركية حذرت مسؤولين في البيت الأبيض في تشرين الثاني من العام الماضي من انتشار العدوى في منطقة ووهان الصينية بشكل يشكّل تهديداً للسكان بحسب قناة التلفزة الإخبارية الأميركية "إيه بي سي". وقام المركز الوطني للذكاء الطبي (NCMI) التابع للجيش الأميركي بتفصيل المخاوف بشأن ما يبات ُعرف بفيروس COVID-19 في تشرين الثاني بعد تحليل البيانات الرقمية التي تم اعتراضها وصور الأقمار الصناعية. وحذر التقرير من أن التفشي غير المنضبط قد يشكل تهديداً للقوات الأميركية المنتشرة في آسيا. وذكرت المصادر التي استشهدت بها القناة بأن "المحللين خلصوا إلى التحليل بأن هذا الوباء قد يشكّل حدثاً كارثياً".

روسيا اليوم

ترامب: لدي خيارات كثيرة حال عدم توصل السعودية وروسيا لاتفاق حول خفض إنتاج النفط

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن لديه خيارات كثيرة حال عدم توصل السعودية وروسيا لاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالتخفيض. واعتبر ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أنه تم "تحقيق تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي" في إطار تسوية "الخلاف" بين روسيا والسعودية بشأن مستوى إنتاج النفط.

وأضاف ترامب مع ذلك أن لديه "خيارات كثيرة" حال عدم توصل روسيا والسعودية، التي تقود منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط، إلى إتفاق حول خفض الإنتاج.