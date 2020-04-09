الوكالة الوطنية للإعلام

ديل كول للوطنية: الطلعات الجوية الإسرائيلية تشكل انتهاكات خطيرة واعترضت بشدة عليها

قال قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول ردا على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" حول موضوع الخروقات الجوية الاسرائيلية للاجواء اللبنانية: "ان هذا الموضوع قد أثير خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب". وأضاف: "من المهم للغاية في هذه الأوقات الصعبة الحفاظ على الهدوء، ولا تزال الطلعات الجوية الإسرائيلية في المجال الجوي اللبناني تشكل انتهاكات خطيرة للقرار 1701 وكذلك للسيادة اللبنانية".

وكالة الأناضول

عدد وفيات كورونا في إيران يرتفع إلى 3993

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3993 والإصابات إلى 64 ألف و586 حالة. وأشار المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، في تصريحات صحفية الأربعاء، إلى تسجيل 121 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3993. وقال إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 64 ألف و586 بعد تسجيل 1997 حالة جديدة.

وكانت وكالة "ارنا" الرسمية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن عدد الوفيات بلغ 4003 لكنها عدّلت الرقم بعد تصريحات جهانبور. وأوضح جهانبور أن من بين المصابين 3946 شخصًا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين 29 ألفًا و812 حتى ظهر الأربعاء.

وكالة أنباء رويترز

مصر تمدد حظر التجول الليلي 15 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل نيسان لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيف حظر التجول ساعة بحيث يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين. كما تقرر اقتطاع 20 بالمئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة ثلاثة شهور لدعم العمالة غير المنتظمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: يجب التخفيف من حدة الضربة التي أحدثها فيروس كورونا والتي أثرت على الاقتصاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، مع حكام الأقاليم الروسية إنه من الضروري تخفيف حدة الضربة التي أحدثها فيروس كورونا والتي أثرت على الاقتصاد بشكل سلبي.

وقال بوتين: "من المهم التقليل من الأزمة وتخفيف الضربة التي أحدثها فيروس كورونا والتي ألحقت خسائر خطيرة للغاية بالاقتصاد". كما أعلن بوتين أنه يجب أن يحصل الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على رواتبهم بالكامل ودون تأخير.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني : قريبا سنحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج عدة تشخيص كورونا

في إشارة الى الانجازات العلمية والطبية للبلاد لمواجهة كورونا، قال رئيس الجمهورية حسن روحاني : قريبا سنحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج عدة تشخيص كورونا (كيت). وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، قدم الرئيس روحاني التهاني بمناسبة حلول النصف من شعبان ذكرى ولادة الامام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه) معتبرا أن انتظار الامام يعني الأمل بالمستقبل والاستعداد لتحقيق السلام والعدالة في العالم.