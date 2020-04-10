النهار 6 / 4 /2020

من ريال مدريد إلى بيع السجائر

بعدما خاض مشواراً قصيراً لم يتجاوز 4 مواسم، لكنه حافل بالبطولات برفقة نادي ريال مدريد الإسباني، اعتزل ابن مدينة فوينالابرادا، أوسكار مينامبريس باسكوال، عام 2007، وهو يبلغ حالياً 39 عاما فقط. بعد اعتزاله الكرة، فشل اللاعب، الذي لم يعرف مجالاً غير عالم المستديرة، في تدبير مدخوله، وعانى مادياً في إيجاد عمل يجعله قادراً على إعالة أسرته، لينتهي به المطاف في كشك لبيع السجائر في بلدته.

الموافقة على تخفيض الرواتب في فرنسا

وافق مسؤولو ولاعبو دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسية، على اتفاق بخفض "مؤقت" للرواتب، من أجل الحفاظ على ميزانية الأندية في مواجهة الأزمة الصحية نتيجة وباء كورونا، بحسب ما علم لدى نقابة اللاعبين.

رونالدينيو إلى الإقامة الجبرية

أعلن القاضي غوستافو اماريا، المكلّف بقضية لاعب كرة القدم البرازيلية رونالدينيو الموقوف منذ أكثر من شهر في أحد السجون الباراغونية بسبب استخدامه جواز سفر مزور، وضع البرازيلي قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون.