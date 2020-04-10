TL

حظر تجوال ليلا وإقفال عام نهارا باستثناء ما يتعلق بالدواء والغذاء.. وقد أكد المجلس الاعلى للدفاع على استمرار الوضع في التعبئة العامة حتى السادس والعشرين من هذا الشهر بالتزامن مع بداية شهر رمضان الذي لن يكون على عادته كما في كل سنة باستثناء الصوم وضعف قوة النفقات في وقت يبدأ الجيش يوم الثلاثاء المقبل تسليم العائلات الفقيرة الاربعمائة ألف ليرة..

المنار

رحلة العالم بمواجهة كورونا لم تسفر عن أي تقدم حقيقي، فعداد الاصابات في تصاعد خطير اوروبيا واميركيا، والنزال بين الدول، وقرصنة الكمامات والمساعدات الطبية ما زال مستمرا، والحكومات والشعوب أمام امتحان كبير.

nbn

مئة يوم عدا ونقدا مرت على بدء اجتياح ما تم توصيفه بداية بأنه التهاب رئوي في الصين. لم يمر سوى وقت قصير حتى تجسد الالتهاب على شكل وباء تحت مسمى كورونا ضرب الكرة الأرضية مسجلا إلى الآن مليونا ونصف مليون مصاب واقل بقليل من تسعة وثمانين الف وفاة ومهددا بإفقار نصف سكان الأرض.

mtv

في لبنان المشهد الكوروني ليس دراماتيكيا كما في العالم ... عدد الاصابات لا يزال مضبوطا، كذلك عدد الوفيات، ما يعني ان الوضع لا يزال تحت السيطرة. ولتثبيت المشهد وتعزيزه نحتاج الى امرين: عدد فحوص اكثر، والتزام اقوى بالتعبئة العامة.

NTV

لبنان استقبل ويستقبل تباعا اليوم المزيد من دفعات المغتربين من فرنكفورت وغانا ولندن والدوحة والذين لم تتبين نتائج فحوصهم بعد في وقت تعلو صرخة الطلاب اللبنانين في الخارج والذين ينشدون من دولتهم وضعهم على لوائح العودة ولأن لبنان استحصل على شهادة الامتياز الصحي فقد أعدت قناة CNN تقريرا عن اميركيين مقيمن في بيروت اختاروا لبنان على الولايات المتحدة المنكوبة بكورونا واعلنوا انهم اذا عادوا الى بلادهم فقد لا يجدون مكانا للعلاج.

OTV

ليس تفصيلا أن ينشر تقرير على موقع CNN، يعرب فيه مواطنون أميركيون عن رفضهم العودة إلى بلادهم في زمن كورونا، على رغم استعداد سفارتهم لإجلائهم، لأنهم يعتبرون أن لبنان أكثر أمانا من أميركا.

LBC

غدا الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي... بعد غد سبت النور... والأحد عيد الفصح... لكن الآلام والفصح هذه السنة في البيت وفي القلوب لئلا يغدر فيروس كورونا بالتجمعات، وهذه المسالة لم تعد خيارا.

الميادين

لفتت المتحدثة الرسمية باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ إلى أن "التقرير الأخير ل​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ حول ​سوريا​، تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي".

الجزيرة

أعلن وزير ​التعليم العالي​ المصري خالد عبد الغفار، أن "مصر حصلت على عينات من دواء جديد ضد ​فيروس كورونا​، منذ حوالي شهر من الجانب الياباني يقضي على الفيروس في 4 أيام"، مشيرا الى ان " هذا ​الدواء​ يتم استخدامه منذ عدة سنوات في علاج الفيروسات، بخلاف العلاجات الأخرى التي تم تركيبها لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا، من أجل إجراء تجارب سريرية"، لافتا إلى أن "الباحثين يعملون على مدار 24 ساعة من أجل الوصول لأفضل نتائج".

العربية

أعلن وزير ​الخزانة الأميركية​ ​ستيفن منوتشين​ أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد يعيد فتح الإقتصاد في شهر أيار المقبل.