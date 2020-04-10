- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
أوضح وزير المال غازي وزني، أنّ "الخطّة الماليّة للإنقاذ ليست نهائيّة وقابلة للتعديل وفق الملاحظات الّتي سيضعها الوزراء عليها ومن الطبيعي أن نذهب إلى مجلس الوزراء لأنّها تتضمّن إجراءات ضريبيّة وقوانين"، نافياً أن "تكون في الخطّة إجراءات موجعة للطبقة الفقيرة والمتوسطة".
صوت لبنان
أشار وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، إلى أنه "دخل الكثير من الأموال إلى لبنان، ونأسف لأن ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية 220 مليون دولار في السنة فقط".
radio orient
اشار الوزير السابق منصور بطيش الى ان العجز في حسابات المواطنين، أو "الثروة الوطنية النقدية بالعملات الأجنبية، هي أحد أوجه الأزمة الحالية". وقد أدّى ذلك إلى "عجز في قطاع المصارف، التي تبلغ أموالها الخاصة 22 مليار دولار، نتوقّع أيضاً أن تكون قد تبخّرت".
اذاعة النور
أشار نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري إلى أنه "لست معنيا بما يقال عن اني وديعة اميركية وهذا ظلم بحقي"، مؤكدا أنه "لدي علاقة مميزة مع واشنطن ولكنني على مسافة واحدة من الجميع ولا اجري اي اتصالات لنيابة حاكمية مصرف لبنان".
صوت المدى
لفت وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، إلى "أنّنا قد أخرجنا من السجون ونظارات قوى الأمن الداخلي وقصور العدل حتّى الآن 606 سجناء وموقوفين، استنادًا إلى المادّة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. وبعد الأعياد، هناك دفعة كبيرة ستخرج بعد تسريع محاكماتها".