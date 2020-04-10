لبنان الحر

أوضح وزير المال ​غازي وزني​، أنّ "الخطّة الماليّة للإنقاذ ليست نهائيّة وقابلة للتعديل وفق الملاحظات الّتي سيضعها الوزراء عليها ومن الطبيعي أن نذهب إلى ​مجلس الوزراء​ لأنّها تتضمّن إجراءات ضريبيّة وقوانين"، نافياً أن "تكون في الخطّة إجراءات موجعة للطبقة الفقيرة والمتوسطة".

صوت لبنان

أشار وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​، إلى أنه "دخل الكثير من الأموال إلى ​لبنان​، ونأسف لأن ميزانية ​وزارة​ الشؤون الإجتماعية 220 مليون ​دولار​ في ​السنة​ فقط".

radio orient

اشار الوزير السابق ​منصور بطيش​ الى ان العجز في حسابات المواطنين، أو "الثروة الوطنية النقدية بالعملات الأجنبية، هي أحد أوجه ​الأزمة​ الحالية". وقد أدّى ذلك إلى "عجز في قطاع ​المصارف​، التي تبلغ أموالها الخاصة 22 مليار دولار، نتوقّع أيضاً أن تكون قد تبخّرت".

اذاعة النور

أشار نائب حاكم ​مصرف لبنان​ ​محمد بعاصيري​ إلى أنه "لست معنيا بما يقال عن اني وديعة اميركية وهذا ظلم بحقي"، مؤكدا أنه "لدي علاقة مميزة مع ​واشنطن​ ولكنني على مسافة واحدة من الجميع ولا اجري اي اتصالات لنيابة حاكمية مصرف لبنان".

صوت المدى

لفت وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، إلى "أنّنا قد أخرجنا من السجون ونظارات ​قوى الأمن الداخلي​ وقصور العدل حتّى الآن 606 سجناء وموقوفين، استنادًا إلى المادّة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. وبعد الأعياد، هناك دفعة كبيرة ستخرج بعد تسريع محاكماتها".