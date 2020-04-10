"الجمهورية" أكد وزير الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشري، أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية على هذه الأعمال المرفوضة.

"الجمهورية" أكد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل مساعدة إيطاليا مشيراً إلى أن واشنطن ستفعل كل ما هو ضروري للسماح للاقتصاد الإيطاليبالتعافي عند انتهاء أزمة كورونا.

"الجمهورية" أعلن وزير الصحة البرازيلية، أن على السلطات أن تجري محادثات مع عصابات المخدرات والميليشيات في الأحياء الفقيرة حول طريقة احتواء فيروس كوروناالمستجد.

"الجمهورية" ألمح وزير الصحة الألمانية، إلى امكانية اتخاذ خطوات حذرة للتخفيف من القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب أزمة كورونا بعد عيد الفصح.