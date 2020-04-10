نداء الوطن/ كلير شكر

أوضحت أن مشكلة المصــارف لا تقتصــر على عدم قدرتها على استقــطاب مستــثمرين جـــدد، بعدما دخلـت منذ السابع عشر من تشرين الأول الفائت مرحلة جديدة من تاريخها. القطاع المصرفي الذي كان مصدراً لـ"ثقة الخارج في لبنان"، وتغنى طويلاً بقدراته على جلب الودائع والاستثمارات، صار متهماً من قبل الكثيرين. ساءت علاقته بالمودعين بعدما حجر على أموالهم وصار يقنّن مصروف يومهم من حسابهم بوسائل وصلت إلى حد الإهانة. يكفي استطلاع آراء العشرات كي نعرف كيف تحول موقف المواطنين من المصارف، وصار أي فرد منهم يفضل اللجوء الى أساليب أجداده القديمة للإدخار على أن يؤمن على أمواله في مصرف. ولم يكن مصرف لبنان أسلم وضعاً وقد صارت مصداقيته على المحك.إزاء هذا الواقع، يواجه القطاع المصرفي معضلتين عليه معالجتهما، تتعلق الأولى بإعادة الهيكلة الشاملة التي بات الحديث عنها جدياً وضرورياً، والثانية إعادة ترميم ثقة المواطنين بالمصارف بعد كلّ الذي حصل.

اللواء/ رلى موفّق

قالت أن أيّ خطة حكومية تكتسب أهميتها من مدى واقعيتها، ومدى قدرة القيّمين عليها على إنجازها. الخطة هي حبر على ورق والعبرة في التنفيذ. اليوم تنكبّ حكومة حسان دياب على دراسة خطة إصلاح مالي هي جزء من خطة إصلاح شاملة وَعَدَتْ بها. والكلام يدور حول أن فريقاً واسعاً يعمل مع مستشارين لهم علاقات مع صندوق النقد الدولي للخروج برؤية حكومية تكون مقبولة من "الصندوق". هذا أمر إيجابي، لكنه لا يعني شيئاً قبل أن يضع "الصندوق" ختمه، والذي تنحصر وظيفته بالمالية العامة والنقد فقط، ولا تتعداها إلى المشاريع الإنمائية.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال: صحيح أنّ تفقّد الوزير حمد حسن لواقع بشري يَندرج أساساً في سياق "المعاينة الصحية" عن قُرب، عقب تمدّد فيروس الكورونا في البلدة الشمالية، الّا انّ ذلك لا يُلغي الرمزية السياسية في ظل الاختلاف السياسي التي انطوت عليها هذه الزيارة. ونقل شكر النائب ستريدا جعجع للوزير حسن التي نوّهت بجهده في مواجهة فيروس كورونا.

الأخبار/ سمير المقدسي

قال أن لبنان تميز منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي، وصولاً الى تشرين الأول للعام 2019، بما فيها فترة الحرب الأهلية، بنظام نقدي منفتح كلياً على المعاملات مع الخارج، كما وحرية التداول داخلياً بالعملات الأجنبية ضمن القطاع المصرفي وخارجه. في الواقع، كان ولا يزال الجزء الأكبر من الودائع المصرفية بالدولار الأميركي. في 17 شرين الأول 2019، أدت السحوبات المتزايدة لهذه الودائع الى القيود المفاجئة التي فرضتها المصارف عليها، بالإضافة الى منع التحويلات الى الخارج. واللافت أن هذه القيود لم يعلن عنها رسمياً من جانب المصرف المركزي، بل ترك الأمر للمصارف التجارية لتطبيقها. وهكذا فجأة تخلى لبنان عن حرية نظامه في تداول العملات الأجنبية ليحل محلها تقييدات قاسية على تداولها.