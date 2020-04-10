The Washington post

السعودية تعلن عن وقف لإطلاق النار في اليمن بينما وكالات الإغاثة تستعد لانتشار فيروس كورونا

دخل وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن حيز التنفيذ، في خطوة تستهدف منع تفشي فيروس كورونا، مما أنعش الآمال في وضع حد للحرب الدائرة منذ 5 سنوات. وأعلن التحالف بقيادة السعودية أنه سيوقف عملياته العسكرية لمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

Haaretz.com

إسرائيل تتجه نحو عشرة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة القتلى إلى 86

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 10 آلاف فيما بلغت حصيلة الوفيات 86 شخصاً. وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعًا بـ351 حالة جديدة، وأكدت الوزارة أن 165 من إجمالي عدد المرضى في حالة خطرة، ولا يزال 119 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

روسيا اليوم

زاخاروفا: أكبر مخاطر كورونا بسوريا في المناطق المحتلة أمريكيًا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أكبر المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا في سوريا، تلاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "الوضع الأكثر خطورة والقابل للانفجار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، يبرز في منطقة شرقي الفرات وحول التنف، أي في المناطق السورية التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها". وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود إمكانيات لنقل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مضيفة أن هناك عدداً كبيرًا من الألغام التي لم تنفجر، ومستشفيين اثنين فقط يستمران بالعمل.