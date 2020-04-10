الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء مدد حالة التعبئة حتى 26 الحالي وعون هنأ بالفصح دياب: عملية اعادة اللبنانيين مستمرة وطلبت اعتمادا بالف و800 مليار ليرة لمواجهة كورونا

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، "تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارا من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 26/4/2020". كما وافق المجلس على "تعيين ثلاثة موظفين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي".

وكالة الأناضول

إسطنبول.. تواصل بناء مستشفى بمطار "أتاتورك" لمرضى كورونا

بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في مدينة إسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، لمكافحة الفيروس، تتواصل أعمال بناء مستشفى داخل مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول التركية، ستخصص في المرحلة الراهنة لمعالجة مرضى فيروس كورونا. المستشفى الذي من المقرر أن تصل طاقته الاستيعابية 1000 سرير، يتم بناؤه داخل مطار أتاتورك الدولي، في الشطر الأوروبي من إسطنبول.