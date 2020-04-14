TL

اعتبارا من اليوم ينصرف الاهتمام الرسمي إلى الملف الأكثر سخونة، أي الوضع المالي والنقدي وخطة الانقاذ الاقتصادية، اللذين أدرجا كبند أول على جدول عمل جلسة مجلس الوزراء في السرايا.

المنار

الثالث عشر من نيسان من العام 1975، تاريخ طبع بذاكرة اللبنانيين رصاصا ودما، وبوسطة نقلت البلاد إلى حرب ودمار وتاريخ من الاقتتال. ومنذ توقف أزيز الرصاص، واللبنانيون يحيون الذكرى بعبارة: "تنذكر وما تنعاد". أما اليوم الواقع فيه الثالث عشر من نيسان، فإن بوسطة من نوع آخر "تتفتل" في شوارعنا، تتربص بأمننا الصحي، تدهس اقتصادنا المصاب أصلا، وتلاحق واقعنا الاجتماعي والإنساني المرهق.

nbn

السياسات المالية المعنونة بمد اليد لتغطية العجز المالي من جيوب الفقراء، باعتماده الصيغة الأسوأ المسماة "هيركات"، دفعت حركة "أمل" إلى إعادة تأكيد رفضها ورفض أي مساس بأموال المودعين وتضييع جنى عمرهم تحت أي ظرف أو مسمى.

mtv

إن خطة توزيع المساعدات الاجتماعية التي سيباشر بها، تواجه بانتقادات حتى من أطراف تشارك في الحكومة، وذلك تحت عنواني الاستنسابية والتسييس. كذلك، التعيينات المالية مؤجلة. أما التشكيلات القضائية فنائمة في درج وزيرة العدل تنتظر توقيعها.

NTV

أثبتت الوزارات المعنية أنها تتعامل بمسؤولية مع خطر كورونا، سواء في تعاملها مع تنظيم عودة المغتربين، أو في معالجة المقيمين ممن أصيبوا بالوباء، وسجل لبنان انخفاضا نسبيا اليوم في عدد المصابين.

OTV

المس بأموال اللبنانيين الشرفاء الكرام، هو جريمة واعتداء مباشر على حقوق اللبنانيين المصانة بالدستور. أي خطوة من هذا النوع هرطقة وانتحار وسقوط في المحظور. حتى الآن يعول اللبنانيون على حكمة الحكومة ورزانة رئيسها، ورفض رئيس البلاد لأي مس بمدخرات اللبنانيين.

LBC

بدأ أسبوعان جديدان من التعبئة العامة، اللذان ينتهيان في السادس والعشرين من هذا الشهر، وما يكاد الأسبوعان ينتهيان حتى يكون لبنان والعالم الإسلامي قد دخلا في شهر رمضان المبارك.

الميادين

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن بلاده تحقق تقدماً كبيراً في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أن "الإجراءات التي اتخذناها قللت من حجم الإصابات"، مشيراً إلى أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ثابت.

الجزيرة

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الأوضاع في ​روسيا​ فيما يخص ​فيروس كورونا​ تسير للأسوأ، لافتاً إلى أن بلاده قد تضطر لاستعانة بوزارة الدفاع لمواجهة هذا الفيروس.

العربية

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ورئيس حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​، من الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، مدة إضافية للتفاوض على تشكيل حكومة طوارئ.