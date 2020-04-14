لبنان الحر

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في رسالة موجهة إلى أهالي بشري إلى "أننا في الوقت الحاضر نواجه عدوا فتاكا لا نعرف متى يأخذ أرواح الناس"، لافتا إلى انه "على الرغم من كل الإجراءات التي قام بها نواب المنطقة تبيّن وجود 3 إصابات في برحليون وفوراً قام النواب بالتدخل لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ في المنطقة".

صوت لبنان

وجه النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال له فيها: "فخامة الرئيس: سيتفاجأ البعض كيف يمكن أن يكتب نائب سابق لمدة 13 سنة بجانبك، رسالة بدلا من أن يقابلك مباشرة، أرسلتها حتى يعرف الجميع، أن فخامتك لن ترضى أن تمس مدخرات الشعب اللبناني، الذي كد وجد، من أجل أن يؤمن مستقبله، بغياب ضمان لشيخوخته، الذي لطالما طالبت في إنجازه، وعلى مدى سنين، وقبل وصولك إلى سدة الرئاسة.

radio orient

دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح، لمناسبة ذكرى 13 نيسان القوى السياسية والمواطنين إلى "الاتعاظ من حروب الفتنة واخذ العبر والدروس من التجارب التي مر بها الوطن".

اذاعة النور

اعتبر المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، في بيان أصدره "بمناسبة عدوان نيسان الصهيوني على لبنان في العام 1996 وذكرى الحرب الأهلية الممقوتة في 13 نيسان العام 1975"، أن "العبرة اليوم هي من خلال الممارسة السياسية الحكيمة التي تحفظ لبنان من الشرور".

صوت المدى

لفت ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، إلى أنّ "كلّنا في ​الحكومة​ خليّة أزمة، ونعمل معًا لمتابعة كلّ المقرّرات الّتي تصدر عن ​مجلس الوزراء​ أو عن اللجنة النيابية المختصّة بمتابعة أزمة "​كورونا​"، ونحرص على ألّا تكون هذه القرارات مكتوبة فقط، بل نتابعها لتتحقّق".