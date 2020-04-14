أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو اتصالاً هاتفياً، تحدث خلاله روحاني عن فيروس أخطر من كورونا على البشرية وقال روحاني لمادورو إنّ "الإمبريالية الأمريكية فيروس أخطر من فيروس كورونا على المجتمع البشري"، معتبراً أن "أطماع ساسة أميركا وغطرستهم تمارس الضغوط دوما على الشعوب المستقلة والحرة مثل إيران وفنزويلا".

تبادل لافروف خلال اتصال أجراه معه ظريف وجهات النظر حول القضايا الملحة في جدول الأعمال الدولي، مع التركيز على تطور الوضع في أفغانستان، مع مراعاة دور دول المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تم التطرق أيضا إلى آفاق تكثيف الجهود في مجال التسوية في اليمن في ضوء أحدث مقترحات الأمم المتحدة".

أكد الرئيس الفنزويلي خلال المكالمة تضامنه مع إيران حكومة وشعبا مشيدا بالنجاحات التي حققتها طهران على صعيد مكافحة فيروس كورونا، ولفت إلى أن إيران وفنزويلا "تقفان في خندق واحد في مواجهة الإمبريالية". وإن الولايات المتحدة ورغم جهودها الواسعة "فشلت في عرقلة تقدم الدول المتطلعة للحرية".

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أول تبادل للأسرى بين حركة "طالبان" وكابل "خطوة مهمة" نحو السلام والحد من العنف"، داعيا الطرفين إلى "تسريع الجهود لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" "بأسرع وقت ممكن"..

أعلن المنشق الكوري الشمالي، جي سيونغ، أنه يسعى لشغل مقعد في برلمان كوريا الجنوبية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بعد يومين.

أعلنت هيئة حالات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، عدم وجود أي تهديد أو خطر على محطة تشيرنوبيل الكهروذرية، ومستودعات تخزين النفايات النووية، بسبب الحريق في منطقة المحطة، وأن الوضع الإشعاعي في منطقة العزل المحيطة بالمحطة، لا يزال في الحدود الطبيعية المعتادة.