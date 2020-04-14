أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، تصفية عدد من عناصر تنظيم "داعش" في اشتباك عنيف في محافظة كركوك، واشارت إلى "مقتل عسكري واحد وجرح اثنين في صفوف القوات الأمنية، وأن العملية ما زالت مستمرة".

أعلن الجيش الأردني، أن إحدى وحداته العاملة على الحدود مع سوريا، أحبطت محاولة لتهريب آلاف الحبوب المخدرة، حملها شخص حاول التسلل إلى المملكة قادما من الأراضي السورية.

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يشعران بالرضا والراحة إزاء نتائج اجتماع "أوبك+ ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الملك سلمان قوله "إن القادة الثلاثة شددوا في اتصال هاتفي، على ضرورة استمرار البلدان المنتجة في الوفاء بمسؤولياتها لتثبيت أسواق النفط ودعم الاقتصاد العالمي".

أعلن الناطق باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، رفض الجماعة مجددا لإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، معتبرا إياه "مجرد تدليس وتضليل على العالم". وأشار بيان للجيش اليمني إلى قيام قوات التحالف بشن غارات على 3 مديريات في اليمن.

اقتحمت قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية مدينة العجيلات بعد أن سيطرت على مدينتي صرمان وصبراتة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات المهاجمة سيطرت على عدة مناطق بالمدينة بما في ذلك المركز.