الجزيرة - السعودية

ارتياح سعودي - أمريكي - روسي لجهود تحقيق استقرار أسواق النفط

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلـ سعود والرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. وتم استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +). وقد أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.

القدس - فلسطين

" الخارجية": وصول شحنة من التبرعات الصينية إلى مطار اللد والعمل جارٍ لتسليمها لوزارة الصحة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنّ شحنة من التبرعات التي قدمتها شركة علي بابا الصينية، وصلت إلى مطار اللد، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية. وأوضحت الوزارة في بيان، أن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية تعمل على تخليص هذه الكمية من التبرعات لتسليمها لوزارة الصحة في رام الله، مشيرة إلى أن الطائرة التي وصلت صبيحة هذا اليوم حملت تبرعات نفس الشركة للجانب الإسرائيلي، حيث تم إرسال التبرعات للجانبين في طائرتين مختلفتين.

الاتحاد - الإمارات

إرتفاع حالات شفاء كورونا إلى 852 وإجراء 23 ألف فحص جديد وتسجيل 3 وفيات.

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الذي تحدث عن جهود الهيئة في ظل الظروف الراهنة.