الجمهورية/ غسان بيضون

لا شك في أن انخفاض أسعار النفط العالمي إلى ما دون الـــ 30 دولاراً هو تطور أساسي يساهم في معالجة عدم توازن مؤسسة كهرباء لبنان مالياً ويخفض حاجتها إلى مساهمة من الدولة مشيراً إلى أنّ إيرادات المؤسسة من مبيع الطاقة هو المورد الأساسي للموازنة السنوية للمؤسسة وعندما تكون هذه الإيرادات كافية لتغطية مجموع النفقات يتحقق التوازن المالي فيها.

الديار/ حسن سلامة

نقل عن مصدر سياسي مطلع أن الاعتراض الإيجابي على بعض بنود الخطة الإصلاحية مسألة ضرورية إنْ من حيث الأوليات، وإنْ من حيث إعادة تصويب بعض التوجهات الخاطئة التي قد تظهر في الخطة، مضيفاً أن أي تراجع للحكومة عن توجه تحميل أصحاب الثروات الكبيرة يشكل ضربة قاتلة لكامل خطة الإصلاح على المستويات جميعها.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط نيابية أن الكثير من القلق يحول إلى التداعيات المرتقبة للخطة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة وتحديداً بالنسبة للـــ "هيركات" مشيراً إلى أن هذه الخطوة مستحيلة التطبيق في لبنان وسيترتب عنها انفجار اجتماعي ستتحمل مسؤوليته الحكومة فالأجدر بها أن تبحث عن خيارات أخرى أكثر جديّة وفعالية.

نداء الوطن / بشارة شربل

اعتبر أنه ليس صحيحاً أن كلَّ الحلول للأزمة المالية الاقتصادية توجب قصّاً من ودائع المواطنين أو أن توزيع الخسائر يطال الجميع ففي حال سُلب أي جزء من أموال المودعين لن تعود الثقة، وأشار إلى الدول التي استعانت بصندوق النقد الدولي أو بمؤسسات الاقتراض العالمية قامت أولاً بإصلاحات جوهرية واقتصادية ومالية تحت عين وعباءة قضاء نزيه.