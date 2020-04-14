The Washington Post

تصاعد حرب ليبيا على الرغم من الدعوات الدولية لـ "وقفة إنسانية" وسط انتشار الوباء

اقتحمت قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية مدينة العجيلات بعد أن سيطرت على مدينتي صرمان وصبراتة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات المهاجمة سيطرت على عدة مناطق بالمدينة بما في ذلك المركز.

وكان المتحدث باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو قد وجه إنذارا أخيرًا لما تبقى من مدن تابعة للجيش في الغرب الليبي، وهي العجيلات والجميل وزلطن ورقدالين، وطالبهم بإلقاء السلاح، مقابل الحصول على محاكمة عادلة.

Ynet

الكونغو تسجل ثالث حالة إصابة جديدة بفيروس الإيبولا - منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تأكيدًا لظهور موجة جديدة من الوباء هناك.

وأوضحت المنظمة، أن الحالة الثالثة سجلت لدى طفلة في الـ7 من عمرها وظهرت عليها أعراض المرض بعد أن زارت نفس المركز الطبي الذي تلقى فيه خدمات المصابان اللذان تم رصدهما قبلها.

وكانت منظمة الصحة العالمية تستعد لإعلان القضاء على إيبولا في الكونغو الديمقراطية يوم 13 نيسان، لكن في الـ10 من الشهر الحالي تم تسجيل أول إصابة مستجدة بالفيروس في البلاد منذ 52 يومًا.

روسيا اليوم

مسؤول أمريكي كبير ينتقد تعامل ترامب مع كورونا: كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح!

انتقد مسؤول صحي أمريكي كبير، تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع أزمة تفشي فيروس كورونا، واعتبر أنه كان يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح لو بدأت جهود مكافحة فيروس كورونا في وقت مبكر.

وأعلن الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الصحة في الولايات المتحدة، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" اليوم، أنه وجه مع مسؤولين صحيين اتحاديين آخرين توصيات للإدارة باتخاذ إجراءات مثل التباعد الاجتماعي في منتصف شهر شباط الماضي، لكنها لم تلق آذانًا صاغية في البيت الأبيض حينذاك.

وقال: "من الواضح أنه يمكنك القول بشكل منطقي أنه إذا كانت لديك عملية جارية وبدأت في الإجراءات مبكرا، فإنه كان بإمكانك إنقاذ الكثير من الأرواح".

وتابع: "لو كان لدينا الحق منذ البداية في إغلاق كل شيء وفرض العزل الاجتماعي في الولايات التي تفشى فيها الفيروس، لاختلف الأمر كثيرًا. ولكن كان هناك الكثير من المقاومة لإغلاق الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية في ذلك الوقت".