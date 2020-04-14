الوكالة الوطنية للإعلام

استمرار إقفال مدينة بشرّي وتسيير دوريات للتأكد من الحجر المنزلي

استمر إقفال مدينة بشرّي لليوم الثالث على التوالي التزاما بقرار البلدية، وسط وجود كثيف للقوى الامنية والشرطة البلدية على مداخل المدينة، في حين يتم تسيير دوريات في شوارع البلدة للتأكد من التزام الناس الحجر المنزلي.

وقد قامت إدارة مستشفى بشري الحكومي بجولة ثانية من الفحوص المخبرية، بعدما أجرت 124 فحص PCR يوم السبت الفائت. وقد بلغ عدد الفحوص اليوم الـ 72 فحصا. وكشف مدير المستشفى آدي لظم ل"الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "نصف عدد الفحوص التي أجريت السبت قد صدرت نتائجها وجميع الحالات أتت سلبية باستثناء حالة واحدة ايجابية.

وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا تحرز تقدما مهماً في السيطرة على كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ تركيا تحرز تقدماً مهما في السيطرة على جائحة كورونا، وشدد أردوغان أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بسرعة عبر تدابيرها الفعالة. وأشار إلى أن تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة، وأنها ستستمر في تقديم المساعدات خلال الأيام المقبلة. وأضاف "نواصل بحزم مكافحة جائحة كورونا، ولا نعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا".

وكالة أنباء رويترز

بومبيو يرحب بالتوافق بين زعماء العراق حول تشكيل حكومة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنّ الولايات المتحدة ترحب باتفاق على ما يبدو بين القوى الشيعية والسنية والكردية في العراق على تشكيل حكومة جديدة، مضيفا أنها ينبغي أن تكون قادرة على التصدي لوباء فيروس كورونا ودعم الاقتصاد والسيطرة على الأسلحة. وقال بومبيو في بيان ”نرحب بتوصل الزعماء السياسيين الشيعة والسنة والأكراد إلى توافق على ما يبدو حول تشكيل حكومة، ونأمل أن تضع هذه الحكومة مصالح العراق أولا وتلبي احتياجات الشعب العراقي“.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني: الامبريالية الاميركية فيروس أكثر خطورة من كورونا على المجتمع البشري.

اعتبر الرئيس حسن روحاني الأمبريالية الأميركية بأنها فيروس أخطر من كورونا على المجمتع البشري وصرح، بأنّ اطماع ساسة اميركا وغطرستهم لطالما فرضت الضغوط على الشعوب المستقلة والحرة كالشعبين الإيراني والفنزويلي.

وأضاف الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ إيران وفنزويلا تمكنتا بفضل تضامنهما وتعاونهما من مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والفيروس القديم المتمثل بأميركا على أحسن وجه.

وأشار روحاني إلى خطط واجراءات ايران في مواجهة فيروس كورونا والنجاحات التي تحققت في مجال الابحاث والتحقيقات لانتاج عدة تشخيص كورونا والمستلزمات اللازمة الأخرى.