الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماع لجنة عودة المغتربين وتوصية برفع عدد فحوصات الPCR واستئناف الرحلات في 27 الجاري

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء السادة: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة حمد حسن، الشؤون الاجتمعية والسياحة رمزي مشرفيه، المدير العام القصر الجمهوري انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام عام شركة "طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت ومستشارة رئيس الحكومي للشؤون الصحية بترا خوري.

وأوصى المجتمعون برفع عدد فحوصات الPCR اليومية في لبنان، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين. وستعمل وزارتا الخارجية والأشغال خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة التي تستأنف في 27 الجاري.

وكالة الأناضول

غوتيريش يطالب باحترام حقوق الإنسان خلال مكافحة "كورونا"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم باحترام حقوق الإنسان، خلال مكافحتها لفيروس "كورونا المستجد"، محذرًا من خطورة "المعلومات المضللة" بشأن انتشار الفيروس.

وقال غوتيريش، في تسجيل مصور حصلت الأناضول على نسخة منه: "بينما يحارب العالم جائحة كورونا، نشهد أيضًا جائحة أخرى، وهي المعلومات المضللة حول الفيروس".

وأعلن عن مبادرة اتصالات جديدة تطلقها الأمم المتحدة لتغذية شبكة الإنترنت بالحقائق، في وقت يواجه فيه العالم "آفة المعلومات المضللة المتزايدة، وهو سم يعرض المزيد من الأرواح للخطر".

ودعا "الجميع إلى الاتحاد ضد هذا المرض، عبر الوثوق بالعلم وبالصحفيين الذين يدققون في قصصهم الإخبارية".

وشدد غوتيريش على أهمية "الثقة ببعضنا البعض"، وعلى أن "الحفاظ على حقوق الإنسان يجب أن يكون بوصلتنا في الإبحار في هذه الأزمة".

فيما دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت نياليتوسي فول، إلى عدم استخدام إعلانات حالة الطوارئ خلال مكافحة الفيروس لفرض قيود بالجملة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وكالة أنباء رويترز

تركيا تعرض على أمريكا مجددا تأسيس مجموعة عمل فنية لحل الخلاف حول صواريخ إس-400

عرضت تركيا مجددا على الولايات المتحدة تأسيس مجموعة عمل فنية بمشاركة حلف شمال الأطلسي للمساعدة في حل خلاف حول شراء أنقرة منظومة دفاع صاروخي روسية مما أثار غضب واشنطن.

وخيمت سحب التوتر على العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي العام الماضي عندما اشترت تركيا منظومات الدفاع الروسية (إس-400) مما دفع واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات وتعليق مشاركة تركيا في برنامجها للطائرات إف-35.

وتقول الولايات المتحدة إن صواريخ إس-400 ليست متوافقة مع أنظمة الحلف وتمثل تهديدا لقدرات طائرات إف-35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، على التخفي. وتنفي تركيا هذا وتقول إن الصواريخ لن يتم دمجها في دفاعات الحلف.