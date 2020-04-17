الديار 14/4/2020

رونالدو يدعم الهواة في البرتغال ويؤكد احترامه لعقده مع يوفنتوس

أعلن الاتحاد البرتغالي عن تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملائه في المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز الفني عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، من أجل مساعدة كرة القدم للهواة في بلادهم التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد الإيطالي يخطط لفحص اللاعبين واتمام الموسم

بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في وضع خطط لاستكمال الموسم الكروي المتوقف بسبب وباء كورونا.

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن مؤسسته تأمل في اخضاع اللاعبين للفحوص للكشف عن فيروس كورونا في بداية أيار المقبل من أجل الاعداد لاستئناف مباريات الموسم المتوقفة منذ أكثر من شهر كامل بسبب الفيروس.

إنتر يرفض عرضاً ضخماً من برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

أكد تقرير صحفي، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، رفض عرضاً ضخماً من نظيره برشلونة، للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجمهورية 16/4/2020

مويز متخوف من الإصابات

أعرب المدرب الاسكتلندي لوست هام الإنكليزي، ديفيد مويز، عن تخوّفه من تراكم الإصابات في حال الإستعجال في استئناف الموسم المتوقّف بسبب تفشي فيروس "كورونا".

دوري الأبطال وكأس الإتحاد سيستكملان

أفاد مسؤول كبير في الإتحاد الآسيوي لكرة القدم وكالة "فرانس برس"، أنّ مسابقتي دوري الأبطال وكأس الإتحاد ستمضيان قدما هذا العام، على الرغم من تفشي فيروس "كورونا" لكن هناك احتمالاً بأن يحصل ذلك خلف أبواب موصدة من دون جمهور.

بورنموث على خطى ليفربول وتوتنهام

حذا نادي بورنموث الإنكليزي لكرة القدم، حذو مواطنيه ليفربول وتوتنهام، بإعلان تراجعه عن قرار فرض بطالة جزئية على موظفيه واستخدام المال العام لدفع رواتبهم بسبب فيروس "كورونا".