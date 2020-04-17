TL

في أزمة جديدة أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران فشل المفاوضات مع وزير الاقتصاد حول سعر ربطة الخبز وقال إنه اتخذ قراراً بعدم بيع الخبز خارج الافران إعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل. وفي هذا السياق قال نقيب أصحاب الأفران لتلفزيون لبنان إن الافران ملتزمة بتسعيرة الألف والخمس مئة ليرة لربطة الخبز حتى الآن، مشدداً على أن القطاع لم يعد بمقدروه تحمل الخسائر.

المنار

بدأ الجيش اللبناني توزيع المساعدات الحكومية من مصابي الالغام، فيما تواصل الحكومة تفكيك ما امكنها من الالغام المزروعة عند كل مفترق من عصب هذه الدولة. وبعد تغلبها واللبنانيين بالنقاط على كورونا، تعمل الحكومة لوضع النقاط على الحروف أمام حملة التجني التي تتعرض لها.

nbn

في زمن كورونا لن يستسلم العمل التشريعي وخصوصاً للمعوقات اللوجستية والتقنية ولذلك تقرر عقد جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة بجدول أعمال دسم يتجاوز الستين بنداً بين مشروع واقتراح قانون تتعلق بالعفو العام وبمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية إضافة إلى بنود تتعلق بمواجهة كورونا.

mtv

سجل لرئيس الحكومة ووزير المال مسارعتهما وبلا تردد الى توقيع مرسوم التشكيلات القضائية المجتزأ في شقه المتعلق بالقضاء العدلي.

NTV

كشف الحجر عن وجه الحجْز وما يجري خلف الجدران من عنف أسري أخرج الناس إلى الشرفات احتجاجاً وبأبعاد اجتماعية لارتدادات كورونا كشفت أن ثمة فيروسات بشرية أشد فتكا بالمجتمع وليست مستجدة.

OTV

تناول الرئيس عون الأوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكداً ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والأموال المحولة الى الخارج، واسترداد الأموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة، وكل الهيئات القضائية والرقابية للاسراع في إصدار الأحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة.

LBC

مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارات في شأن أموال المستشفيات، شكل مناسبة فتح فيها رئيس الجمهورية النار على المنتقدين، ومما قاله: "ان بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات".

الميادين

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "على روسيا والولايات المتحدة العمل معا ضد وباء كورونا".

هذا وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.

الجزيرة

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "الإصابات بـ​فيروس كورونا​ تضاعفت في الـ 10 أيام الأخيرة في ​أوروبا​ لتسجل مليون إصابة"، مشددة على أن "أوروبا لا تزال في عين الإعصار".

العربية

أعلن متحدث باسم البحرية الفرنسية إريك لافو، أن "نحو 20 بحاراً فرنسياً مازالوا في المستشفى بعد انتشار كبير لـ​فيروس كورونا​ على متن مجموعة حاملة الطائرات ​شارل ديغول​".