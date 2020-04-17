لبنان الحر

أعلنت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ أن تفشي ​فيروس كورونا​ في ​الشرق الأوسط​ يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

صوت لبنان

شدد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ خلال لقائه وفدًا من نقابة أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ على أهمية الدور الذي يقوم به ​القطاع الصحي​ الخاص بالتعاون مع القطاع الصحي العام لحماية الإنسان في أمنه الصحي في ​لبنان​. أضاف أن ​الأزمة​ الإقتصادية ضاغطة وكذلك التحديات التي تواجهها المستشفيات الخاصة بكل أبعادها، ولكن ​الحكومة اللبنانية​ و​وزارة الصحة​ العامة حريصتان على النأي بالقطاع الصحي عن التجاذبات.

radio orient

أكد رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ في مداخلة أثناء إطلاق وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ من وزراة الداخلية منصة ​البلديات​ المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة "ان التفتيش المركزي يراقب بشكل جدي الخطوات التنفيذية للخطة التي وضعتها ​الحكومة​ من خلال قرارها الجامع المتخذ في ​مجلس الوزراء​"، مشيراً الى التواصل القائم اليوم بين المواطن والجهات الرسمية، معتبراً أن "رقابة التفتيش المركزي اليوم تتغير وتتحول إلى رقابة رقمية مبنية على بيانات تحليلية و​تقارير​ يومية تساعد خلال التنفيذ على اتخاذ القرارات وتصويبها من خلال الجهات التنفيذية ان كان ​وزارة الداخلية​ او ​وزارة الشؤون الاجتماعية​".

اذاعة النور

نظمت مديرية العمل البلدي لـ حزب الله​ في ​البقاع​ مؤتمراً في مبنى ​اتحاد بلديات بعلبك​، تحت عنوان "أرضنا بتحمينا"، في حضور مسؤول العمل البلدي الشيخ ​مهدي مصطفى​ الذي شدد على "أننا في مواجهة مع عدو تجسد لنا في ​فيروس كورونا​ المستجد، ويجب أن نتحمل المسؤولية، فسلامة الناس أولوية، والهدف هو الحفاظ على حياتهم والوقوف إلى جانبهم وحمل همومهم ومعالجة مشاكلهم، ومن وسائل الانتصار في هذه المعركة التكاتف والتعاون والتعاضد والتماسك".

صوت المدى

هنأ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال ترأسه جلس ​مجلس الوزراء​ في ​القصر الجمهوري​ اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً بحلول ​عيد الفصح​، متمنياً ان "يعود بظروف افضل على وطننا".

واضاف: "ملفت ان بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل ​الدولة​ ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم ​الدين العام​، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات اوصلتنا الى الوضع الحالي".