وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتأجيل الاستعراضات العسكرية وباقي الفعاليات بمناسبة عيد النصر، والتي كان من المخطط إجرائها يوم 9 ايار، إلى موعد آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن توقيف مراهق في مدينة كراسنويارسك (شرق منطقة سيبيريا) للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم مسلح في إحدى مدارس المدينة.

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة من قبل تركيا شرق البحر الأبيض المتوسط في المياه التابعة لجمهورية قبرص غير شرعية، متعهدا بالرد على استئناف هذه العمليات.

أعلنت وزارة الدفاع في كازخستان عن تحطم مقاتلة روسية الصنع من طراز "ميغ-31" ونجاة طاقمها. وأشارت الوزارة إلى أن طاقم المقاتلة وجّهها باتجاه منطقة غير مأهولة وغادرها بمظلات، مؤكدا تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في الحادث.

ضبط موظفو الجمارك البريطانيون 14 كغ من مادة الكوكايين المخدرة تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه استرليني (1.25 مليون دولار)، خبأها مهربون في شحنة من الكمامات.

عبر وزيرا الخارجية الفرنسي، جان إيف بودريان، والألماني، هايكو ماس، عن ترحيبهما بتبادل المحتجزين بين طرفي النزاع الأوكراني، لكنهما أكدا تطلع بلديهما إلى تقدم أكبر في تسوية النزاع.