الديار/ بولا مراد

تحدثت عن عودة ثوار انتفاضة 17 تشرين الأول الى الشارع يوم أمس بعد خروج قسري في الأسـابيع الماضية تجاوباً مع قرار التعبئة العامة وقالت إن الثوار اقتحموا مبنى وزارة الاقتصاد لاعتبارهم أنها لا تقوم بما هو مطلوب منها لجهة التصدي للغلاء المستشري في الأسعار، وبحسب المعلومات، يتجه الثوار بعد تحركهم أمام وزارة الاقتصاد لتحركات أمام وزارة الطاقة والاتصالات والداخلية. كما نقلت عن مصدر معني بالتحضير للتحركات أن " السلطة اعتقدت أنها بالكورونا تستطيع ان تلجم الثورة وتقمعها للاستمرار بتمرير صفقاتها وقراراتها التعسفية ضد الشعب اللبناني ومواصلة آدائها الفاسد .

الشرق/ خيرالله خيرالله

تناول موضوع الودائع في المصارف ومصير لبنان وقال: ثمّة خبر وحيد يريد اللبنانيون سماعه. يريدون معرفة متى تفرج المصارف عن أموال المودعين، جميع المودعين. ليست المسألة مسألة ودائع لبنانية وعربية فحسب، هناك أيضاً مصير لبنان الذي صار على المحكّ. وأضاف، أنه من المؤكد ان انتشار وباء كورونا يشغل الجميع، لكنّ ما يشغل كلّ لبناني هو مستقبل بلده وهل لا يزال هذا البلد قابلاً للحياة في حال انهيار النظام المصرفي؟ وأنهى قائلاً ما ليس مفهوما الغياب الكامل لمن يستوعب معنى ان مصير لبنان مرتبط بمصير النظام المصرفي وانّ استمرار احتجاز الودائع يعني نهاية لبنان.

اللواء/ منال زعيتر

طرحت مسألة الحكومة اللبنانية وقالت ان حكومة الرئيس حسان دياب مجرد حكومة صورية لن تحل او تربط في موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، ودورها فقط يرتكز على تغطية الفراغ وتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة بانتظار ابرام اتفاق " دولي -عربي " على تسوية سياسية شاملة في لبنان أو " ميني طائف " جديد ، كما نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها ان جهات عربية ودولية معنية بالشأن اللبناني قالت بصريح العبارة لأكثر من شخصية سياسية "أنها لا ترى لها مصلحة في التعامل مع حكومة مبتدئة سياسيا، وتترأسها شخصية لا تملك ثقلاً شعبياً ووزناً سياسياً يسمح لها التعامل مع القوى الأخرى في البلد من موقع المفاوض وليس من موقع المتلقي، معتبرة أن مشكلة الرئيس دياب هي في عدم وجود خلفية ورافعة سياسية وشعبية له وفي بلد مثل لبنان لا مكان لهكذا شخصيات في العمل السياسي لا سيما موقع رئاسة الحكومة".

الجمهورية/ سعيد مالك

طرح موضوع التشكيلات القضائية واحتكم إلى نص الدستور وقال: إن ما قامت به وزيرة العدل ماري كلود نجم من تجزئة للتشكيلات يتناقض مع ما نصّت عليه المادة الخامسة المعدّلة من قانون القضاء العدلي، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 تاريخ 16/9/1983، متسائلاً ما يمكن أن يكون موقف مجلس القضاء الأعلى، حيال هذه السابقة؟