روسيا اليوم

تركيا تسجل رقماً قياسياً في وتيرة ارتفاع وفيات كورونا بـ125 حالة جديدة

سجلت السلطات التركية، أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء التفشي في البلاد، حيث ارتفع هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 125 حالة جديدة. وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 125 حالة ليصل إلى مستوى 1643، في حصيلة قياسية جديدة تم رصدها في تركيا، حيث جرى تسجيل أكبر ارتفاع سابق وبلغ 115 وفاة.

كما ذكر قوجة أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "COVID-19" زاد بواقع 4801 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 74193 شخصاً.

ويمثل هذا الرقم كذلك أكبر ارتفاع يومي لعدد الإصابات، إلا أن قوجة لفت إلى أن هذا المعدل مرتبط بتوسيع نطاق إجراء الفحوص الخاصة بالفيروس، مبينا أن أكثر من 40 ألف شخصاً يخضعون لها يومياً في الفترة الأخيرة.

كما شدد قوجة على ارتفاع كبير في عدد المتعافين، حيث تم تسجيل 1415 حالة شفاء جديدة، ما يمثل معدلاً قياسياً في هذا المجال، وذكر أن العدد العام للمتعافين بلغ نقطة 7089 حالة.

وقال وزير الصحة التركي: "لدينا نقطتا قوة، وهما الوقاية والعلاج، دعونا نستخدم قدراتنا".

روسيا اليوم

روسيا وألمانيا تشددان على ضرورة عدم تسييس ملف كورونا

تصدرت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أجندة مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الألماني تناولت تطورات انتشار الفيروس في العالم والدولتين على وجه الخصوص، مشيرة إلى تطابق مواقف الوزيرين بضرورة "توحيد جهود المجتمع الدولي في سبيل مواجهة الوباء وأن تسييس هذا الملف أمر غير مقبول".

كما تطرق لافروف وماس إلى الملف الأوكراني، حيث تبادلا الآراء بشأن واقع مساعي تسوية الأزمة، مع التركيز على أهمية دفع طرفي النزاع إلى تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن إطار "رباعية النورماندي" بالكامل عبر آليات مجموعة الاتصال الخاصة.