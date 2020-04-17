الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء قرر فتح اعتماد اضافي للمستشفيات واستحداث وظائف كتاب عدل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لـ 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، بعدما طرحه الرئيس عون من خارج جدول الاعمال.

كما قرر المجلس استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45 للمرة الاولى منذ 20 عاما، وتكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع.

واوضح وزير المالية غازي وزني انه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020.

وكالة الأناضول

وزير الدفاع الأمريكي: نتحرى حول مزاعم إنتاج كورونا بمختبر صيني

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن بلاده تتحرى حول مزاعم بشأن إنتاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مختبر صيني. وشدد إسبر، على ضرورة عدم تجاهل إخفاء الصين الحقائق المتعلقة بالفيروس. وأوضح وزير الدفاع، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" المحلية، أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب، ادعاء خروج الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية. وأضاف "ولكننا نعلم شيئا واحدا قطعيا، وهو أن الحكومة الصينية لم تتصرف بشفافية، فكان عليها أن تكون شفافة من البداية".

وكالة أنباء رويترز

مبعوث الأمم المتحدة لليمن يتوقع اتفاق الأطراف المتحاربة على هدنة قريباً

قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إنه يتوقع أن تتبنى الأطراف المتحاربة قريباً ورسمياً اتفاقات على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية. ويشهد اليمن صراعاً منذ أخرج الحوثيون المتحالفون مع إيران حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014. وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الصراع عام 2015 في محاولة لإعادة الحكومة إلى العاصمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يعلن تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 أيار

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأجيل التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى في 9 أيار بسبب جائحة فيروس كورونا.

قال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي: "العرض العسكري 9 أيار، يجب بدء التحضير له الآن، في هذه اللحظة. لكن المخاطر المتعلقة بالوباء، والذروة التي لم نتجاوزها بعد، لا تمنحني الحق بإجراء تحضيرات الاحتفال والفعاليات الأخرى".

وتابع بوتين: "لهذا السبب أوعز لوزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة على كافة المستويات بتغيير جدول التحضير وتأجيل الاستعدادات للعرض العسكري في الساحة الحمراء وكل العروض في الأقاليم، وتأجيل جميع الفعاليات العامة الجماعية التي كان من المقرر أن تجري في الذكرى الـ 75 للنصر العظيم".