الشرق الأوسط 15/4/2020

العالم يبحث دعم الدول الأكثر فقراً

قال وزير المالية الياباني تارو أسو، إنّ وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للاقتصادات الناشئة التي تكافح تداعيات جائحة فيروس "كورونا". وأبلغ أسو الصحافيين بعد مشاركته في المؤتمر بأنّ وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع ناقشوا الحاجة إلى رد فعل منسق للتعامل مع الأضرار التي تلحقها الأزمة الصحية بالاقتصاد العالمي. وتزايدت الدعوات لإلغاء ديون تلك الدول. نظراً إلى حاجة تلك الدول إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية. وقال صندوق النقد الدولي، إنه سيقدّم تخفيضاً فوريّاً لخدمة الديون إلى 25 دولة عضواً بموجب صندوقه الائتماني المخصّص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس "كورونا".

15/4/2020

صندوق النقد يتوقّع أسوأ ركود عالمي في 100 عام

توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقّعات سابقة بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموّاً بنسبة 3.3 في المائة. وأشار الصندوق إلى أنّ الاقتصاد العالمي سيعاني على الأرجح من أسوأ أزمة مالية منذ "الكساد الكبير"، الذي حدث قبل نحو 100 عام، في الوقت التي تتصارع فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم مع جائحة "كوفيد 19". وقال الصندوق، الذي أطلق على الأزمة الحالية مصطلح "الإغلاق الكبير"، "إنها أزمة لا مثيل لها"، موضحاً أنّ هناك شكوكاً شديدة بشأن مدة الصدمة الاقتصادية وكثافتها، بينما سيستغرق تحفيز النشاط الاقتصادي وقتاً أطول بالنظر إلى سياسات الإبعاد والعزل الاجتماعية المفروضة في معظم الدول. وشدد صندوق النقد الدولي على أنّ حدوث ركود شديد هو أمر "لا يمكن تجنّبه"، لكن في الإمكان اتخاذ إجراءات "مالية ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف". وأوضح التقرير أنّ الاضطرابات الاقتصادية سوف تتركّز في الغالب في الربع الثاني من العام 2020 بالنسبة لجميع البلدان تقريباً، باستثناء الصين، وسيتبع ذلك إنعاش تدريجي في معظم البلدان. وكشف صندوق النقد إنه تلقى عدداً غير مسبوق من الطلبات من الدول المتضررة للحصول على تمويلات طارئة. وقد طلب أكثر من 90عضواً من أعضائها البالغ عددهم 189 عضواً دعماً ماليّاً. وتبلغ قدرة الصندوق الإقراضية، حتى الآن، 1 تريليون دولار.

16/4/2020

مجموعة العشرين: ضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمجابهة تداعيات الوباء

كشفت مجموعة العشرين التي ترأستها السعودية للعام الجاري 2020 عن مزيد من السيولة في الاقتصاد العالمي، مع تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 7 تريليونات دولار، من أجل حماية القطاع الخاص والوظائف واقتصادات الدول، في وقت تم الاتفاق فيه على تعليق الدين فوريا للدول الأشد فقراً، مع تقديم خطة عمل متكاملة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي رأس الاجتماع الوزاري لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، إن أكثر من 7 تريليونات دولار ضختها بلدان العالم في الاقتصاد الدولي، لحماية الوظائف والشركات والاقتصادات، مشيراً إلى أنّه تم التوصل إلى اتفاق، وتعليق الدين بدأ في أثر فوري لمدة عام، دون شروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد، في وقت ستتم فيه إتاحة سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار. وطالب البيان بأهمية المساهمات المالية الفورية لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي، والاستجابة للأزمات، والدعوة إلى المزيد والعاجل من المساهمات لتلبية احتياجات التمويل الحاسمة. ووفقاً لنتائج أعمال وزراء المالية ومحافظي البنوك في "العشرين"، تم اتخاذ تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي والمرونة، تضمّنت نشر وتوسيع خطوط المقايضة الثنائية، وإدخال تسهيلات إعادة الشراء من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد.

16/4/2020

ألمانيا تتوقع ركوداً حتى منتصف العام

يشهد الاقتصاد الألماني الذي تأثر كثيراً بعواقب تفشي وباء كوفيد-19، ركوداً منذ (آذار) الماضي، على أن يبقى على هذه الحالة "حتى منتصف العام" كما أعلنت الأربعاء وزارة الاقتصاد. وقالت الوزارة في بيان إن "تراجع الطلب العالمي وتوقف شبكات التوزيع والتغيرات في سلوك المستهلكين وشكوك المستثمرين لها عواقب كبرى على الاقتصاد الألماني"، الأول في أوروبا. وتتوقع وزارة الاقتصاد الألماني انهياراً "لم يسبق له مثيل" في النشاط الصناعي وتراجعاً حاداً في استهلاك الأفراد خلال الأشهر المقبلة جراء أزمة جائحة كورونا. وتوقع التقرير تراجع النشاط الصناعي في مارس الماضي والربع الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن إغلاق المجال العام أدى إلى الحد من الكثير من الخدمات، كما خفض بشدة من استهلاك الأفراد، متوقعاً زيادة البطالة. وأجرت المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات حول الخطوات التالية في مكافحة جائحة كورونا. وترقبت الكثير من القطاعات بشغف ما إذا كان سيسفر الاجتماع عن وضع خطة زمنية لتخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة. وقال عدة مشاركين في محادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إن ألمانيا تدرس تخفيف القيود المفروضة على المتاجر منذ الشهر الماضي اعتباراً من 20 أبريل، لكنها ستمدد القيود على الحركة حتى الثالث من أيار.

21/4/2020

روسيا تنفق مدخرات "صندوق الثروة" لتغطية الإيرادات النفطية

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إنّ مدخرات صندوق الثروة الوطني تكفي لتغطية عجز الإيرادات النفطية للميزانية الفيديرالية حتى عام 2024. وأشار في حديث لقناة "روسيا-1"، إلى أنّ مدخرات الصندوق، بعد أخذ النفقات الجارية للميزانية بالحسبان، ستتراجع نهاية العام الحالي نحو 94 مليار دولار. ما يعني أنّ الحكومة الروسية ستنفق خلال الفترة المتبقية من العام الحالي فقط، أكثر من ثلث مدخرات الصندوق، وهي عبارة عن فائض العائدات النفطية التي توفرت لروسيا بفضل اتفاق "أوبك بلس" الأول لتخفيض الإنتاج النفطي، الذي أسهم خلال فترة العمل به منذ نهاية 2016 وحتى آذار الماضي، في ارتفاع الأسعار في السوق العالمية حتى مستوى أعلى من المعتمد في الميزانية الروسية.

21/4/2020

كابوس نفطي أميركي ... خام بأسعار سلبية وبلا مشترين

في وضع كابوسي، بتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لكارثة "ديب ووترهورايزون" النفطية في خليج المكسيك، شهدت أسواق النفط الأميركية، عرضاً اضطرارياً غير مسبوق لخام غرب تكساس، هبط بالأسعار للمرة الأولى في التاريخ إلى مستويات سلبية. ومع انتهاء مهلة عرض العقود الآجلة لشهر مايو بالنسبة للخام الأميركي، مع شح بالغ بأماكن التخزين الممتلئة تقريباً عن آخرها، هوت الأسعار لتصل إلى مستوى سالب 8 دولارات للبرميل، وتوقّع كثير من الخبراء مواصلة الانهيار لبعض الوقت. وتراجعت أسواق النفط، في الأسابيع الأخيرة، لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، التي تؤثر بشدّة على الطلب مع شلل الاقتصادات الفرنسية. وأضافت المذكرة أنّه "رغم أنّ (أوبك) قبلت بخفض غير مسبوق للإنتاج، لا تزال سوق النفط غارقة بالطلب". وأعرب المصرف عن خشيته "من نفاذ القدرة الاستعابية في منشآت التخزين في الولايات المتحدة"، وهو عامل أثر على وجه خاص على سعر البرميل الأميركي. وقال الرئيس التنفيذي لـ"هاليبورتون"، جيف ميلر، "بالنسبة للفترة المتبقية من العام تتوقّع الشركة مزيداً من التراجع للإيرادات والربحية، لاسيما في أميركا الشمالية". وقالت الشركة إنّها ستخفّض الإنفاق الرأسمالي هذا العام إلى 800 مليون دولار، وستخفّض التكاليف بنحو مليار دولار.