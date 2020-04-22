TL

التداعيات الكورونية تقض المضاجع الصحية والاقتصادية الكونية ومنها الأميركية، حيث تتزايد الاصابات البشرية وتتدحرج الأسعار النفطية، فيما تنحو تلك التأثيرات الكورونية في الأنحاء اللبنانية الى الهدوء والاستقرار، ولم تسجل صحيا" أي إصابة في الساعات الست والثلاثين الماضية في لبنان، في وقت التأمت جلسة تشريعية في الاونيسكو وليس في ساحة النجمة.

المنار

فيما الأعين شاخصة الى الاونيسكو ضمن ضرورات العمل التشريعي وفق القواعد الصحية التي فرضتها كورونا، فرض حادث طارئ نفسه على الجميع مع جريمة مروعة ادمت بلدة بعقلين الشوفية ومعها جميع اللبنانيين.

مجزرة افقدت اللبنانيين فرحتهم بانجاز تصفير عداد كورونا لليوم، والذي وضع الاجراءات المرعية من قبل وزارة الصحة في خانة الانجاز، وإذا اردنا استمراره وجبت الاستجابة للارشادات الحكومية..

nbn

في حصاد أمس غلة فيها كثير من التشريع وتصفير للاصابات والوفيات بفيروس كورونا.

الكاسحة التشريعية انطلقت بقيادة المشرع الأول تحت عباءة مقتضيات التعبئة العامة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

بعيدا من مزايدة من هنا وغمزة من هناك وتمريكة من هنالك، بدأ المجلس النيابي في قصر الأونيسكو جلسته التي يفترض أن تمتد ثلاثة أيام بجدول أعمال حافل فيه الكثير من المشاريع والإقتراحات المهمة، التي تحاكي حاجات الناس ولا سيما في هذا الزمن الصعب.

mtv

في الاونيسكو تشريع في الشارع بداية انتفاضة جديدة.

في بعقلين جريمة جماعية مروعة، وفي الكورونا لا اصابات، انها التطورات الاربعة الابرز التي تحكمت في المشهد اليوم، فمع ان كل شيء أُعد باتقان في قصر الاونيسكو لتظهير جلسة التشريع في أجواء احتفالية، لكن الحدث الحقيقي العميق لم يكن هناك.

NTV

جلسة خارقة للكورونا حارقة لمحاربة الفساد انقعدت تحت سقف الأونيسكو لإقرار بنود غير قابلة للشفاء. نوابها "تطهروا" قبل صعودهم خشبة المسرح التشريعي في تدابير وقائية لم تسفر عن إقرار قوانين معقمة ضد التدخل السياسي .

OTV

إذا كان فشل التعقيم الصحي لمبنى مجلس النواب نقل الجلسة التشريعية إلى قصر الأونيسكو، ففشل التعقيم السياسي للمشهد الوطني العام، سينقل البلاد عاجلا أم آجلا إلى مظاهر فوضوية تتأهب لتجترَّ نفسها، من دون تقديم بديل واضح، يعيد ثقة الناس إلى الحركة الاعتراضية، التي رفعت في 17 تشرين الأول الفائت مطالب جسدت في جزء كبير منها، أحلام جميع اللبنانيين.

LBC

ربما من المرات القليلة التي يكون فيها للرقم صفر قيمة وفائدة... اليوم الرقم صفر يحمل الأمل والتشجيع وليس منه اي شكوى سواء أكان على اليمين او على اليسار... لماذا؟ لأن الرقم صفر اليوم هو عدد الإصابات بكورونا في لبنان... صفر إصابات للمرة الأولى منذ 21 شباط الفائت تاريخ اول إصابة في لبنان.

الميادين

وأغلقت القوات المسلحة السودانية كل الطرق المؤدية الى مقر وزارة الدفاع الذي يضم أيضا قيادة الجيش بآليات وجنود، حسبما أفاد صحافي في "وكالة الصحافة الفرنسية".

الجزيرة

قال الجيش الأميركي في بيان، إن "11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت لمسافة خطيرة من سفن عسكرية أميركية في الخليج"، واصفا الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

العربية

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو على خلفية إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الرئاسة التركية في بيان "لم نقبل استقالة وزير الداخلية. سيواصل أداء وظيفته".