لبنان الحر

أيدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" خلال جلسة مجلس النواب المسائية، "اقتراح قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي، وكمدخل لتأمين موارد مالية، ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية والأمنية".

صوت لبنان

رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية للمجلس التي انعقدت في قصر الاونيسكو الى الحادية عشر من قبل ظهر اليوم.

وكان المجلس النيابي استأنف جلسته عند السادسة وطرح على النقاش اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية.

radio orient

رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني في بيان أننا "نحاول جمع لبنان شارعا موحدا قويا، فيأتي من يقسمه طائفيا من أجل شعبوية ضيقة ومكاسب سياسية رخيصة، وهذا ما شهده المجلس النيابي خلال مناقشة العفو العام".

اذاعة النور

استنكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب "الجريمة المروعة" التي وقعت بعد ظهر أمس في بلدة بعقلين، وطالب "الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة الأليمة وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم"، متوجها بالتعازي إلى عائلات الضحايا.

صوت المدى

واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من بكركي صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان، وقال في تأمله هذا المساء: "نرفع الصلاة من اجل شفاء المصابين بوباء كورونا ومن اجل تجنيب الاصحاء هذا الوباء والحد منه.