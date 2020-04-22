النهار/ غسان العياشي

قال أن الحملات التي تعرضت لها فكرة الاقتطاع من الودائع لتسديد خسائر النظام المالي في لبنان لم تؤد إلى الإقلاع عن هذه الفكرة فما زال الاتجاه هو نحو تحميل ثمن الأزمة إلى غير المسؤولين عنها، وحسب قول الحكومة أنه خلال سنتين يصبح حجم الاقتصاد اللبناني نصف ما هو عليه الآن فيبقى الاتجاه هو إلى اختتام هذا الفصل المأساوي بتحميل المسؤولية إلى من وثقوا بلبنان ونظامه المصرفي مضيفاً إلى الموجودات الميتة والمهملة التي تعود للدولة يمكنها سد القسم الأكبر من خسائر المودعين، إذا سلمت إدارتها إلى القطاع الخاص.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن الحكومة نجحت في الاختبار الصحي ولكن نجاحها في الاختبار المالي مازال ينتظر، وهو امتحان محدد المدة وأن الحكومة تدرج قرار تعليق رفع سندان اليوروبوندز ضمن عنوان الظروف الاستثنائية التي يمكنها أن تعدل الجداول الزمنية للخطة الانقاذية إلّا أن ذلك قد لا ينسحب بالضرورة على الحالة اللبنانية.

الجمهورية/عماد مرمل

قال أن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة الأسر الأكثر فقراً تعاني من مشكلات عدة وصعوبات تقنية ولوجستية ومالية تعيق وصولها إلى كافة الأسر الفقيرة وتقلل من الخدمات التي يقدمها المشروع إلى المستفيدون منه لافتاً إلى أن تردي الأوضاع تحتم علينا إعادة النظر في المؤشرات المعتمدة في الزيارات الميدانية إلى الأسر الأكثر فقراً.

اللواء/ حسين زلغوط

رأى أن الحلبة العامة في قصر الأونيسكو نجحت في نزع فتيل الانفجار الذي كان مرتقباً بين الحكومة ومعارضيها نتيجة الانقسام الحاصل حيال الكثير من الملفات الساخنة، وكان الرئيس حسان دياب خلال الجلسة لبقاً ودبلوماسياً في التعاطي مع مداخلات النواب حول بعض، ومنها قانون زراعة القنب للاستخدام الطبي كمدخل لتأمين موارد مالية ومعالجة هذه الآفة المزمنة ومفاعيلها الاجتماعية.

نداء الوطن / وليد شقير

اعتبر أن عودة الثوار إلى الشارع بعد 70 يوماً من نيل الحكومة ثقة البرلمان لم تكن صدفة، وإن العائدين إلى الشوارع لم يخفوا خيبة أملهم من الحكومة نظراً إلى أن جزء من الشعب اللبناني أمل بمنحها فرصة للإنجاز، لكن حتى الآن لم تقدم على الخطوات التي تثبت تحديها في ممارسة السلطة مضيفاً إلى أن المواربة في الكلام لا تنفع إذا كانت القوى السياسية التي أنتجت الحكومة ما زالت على أسلوبها ولا يفيد تغطيتها الأهداف الكبيرة لبعض هذه القوى بعناوين رنانة.