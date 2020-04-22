The Washington Post

مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون بقيمة 484 مليار دولار لتوسيع المساعدات للشركات والمستشفيات

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تشريع جديد لدعم الاقتصاد لحمايته من تأثير فيروس كورونا بحوالي 500 مليار دولار. وجرى التصويت في مجلس الشيوخ فور توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق بشأن رصد 484 مليار دولار لدعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمستشفيات. وتشمل حزمة المساعدات 321 مليار دولار ضمن برنامج لاقتراض المشاريع الصغيرة و60 مليار دولار لبرنامج منفصل للاقتراض في حالة الطوارئ و25 مليار دولار لتعزيز قدرات الفحص للكشف عن إصابات كورونا. وسيتم إحالة التشريع إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليه يوم الخميس المقبل.

Ynet

الشرطة الكندية تعلن سقوط 23 ضحية جراء هجوم مسلح في نوفا سكوتيا

أسفر الهجوم الذي نفذه مسلح كان يرتدي زي شرطة في مقاطعة نوفا سكوتيا بشرقي كندا، عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، في آخر بيان نشرته الشرطة الملكية الكندية، وأكدت الشرطة مقتل ضابط في الهجوم وإصابة آخر بجروح خفيفة، وأن عدد الضحايا بلغ 23 قتيلًا، بمن فيهم منفذ الهجوم، مضيفة أن الحادث لا يزال مصنفًا غير إرهابي، ويعتبر إطلاق النار في نوفا سكوتيا الهجوم الأكثر دمويًا من نوعه في تاريخ كندا من حيث عدد الضحايا.

روسيا اليوم

وزير الخارجية المصري يستقبل وفد المعارضة السورية لدفع مسار التسوية السياسية في سوريا

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، ممثلي مجموعة القاهرة في هيئة التفاوض السورية المعارضة، وذلك لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، وسبل دفع مسار التسوية السياسية، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن الوزير شكري "أكد خلال اللقاء حرص مصر على دعم جهود تسوية الأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "الوفد السوري حرص من جانبه على إطلاع الوزير شكري على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي السورية، وعلى صعيد الجهود السياسية للبحث عن الحل في سوريا"، وثمن الوفد السوري "الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر وصولًا إلى إنهاء الأزمة السورية بأسرع ما يمكن".